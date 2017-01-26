川普：墨總統不為築牆付錢 就別訪美

我要評比

美國總統川普今天對墨西哥總統潘尼亞尼托（Enrique Pena Nieto）發出嚴厲的最後通牒，宣稱潘尼亞尼托若不願支付在兩國邊界築牆的經費，就「最好取消」訪美之行。

川普推文表示：「美國對墨西哥有600億美元貿易逆差，從北美自由貿易協定（NAFTA）一實施，就呈現一面倒的狀況，使我方大量的就業機會和公司消失無蹤。」

「如果墨西哥不願為急需的隔牆支付工程費用，那麼最好還是取消雙方即將舉行的會談。」1060126

(中央社)