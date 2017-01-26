男開BMW 一時貪念偷洗車場行動電源

蕭嫌偷竊過程，被監視器拍下。（葉書宏翻攝）

蕭嫌偷竊過程，被監視器拍下。（葉書宏翻攝）

38歲蕭姓男子25日下午駕駛BMW名車，到新北市深坑區某投幣式自助洗車場洗車，他靠近投幣機時發現上方放有藍芽喇叭跟行動電源，直接竊走後開車離開，業者發現遭竊後將影片在臉書社團「爆料公社」中公布，業者痛批，那個根本不值多少錢，是要給客人聽歌方便使用的。

警方獲報循線約談蕭嫌到案，他坦承偷竊，辯稱以為是客人留下來的，一時起貪念才會直接偷走。警方訊後依竊盜罪函送法辦。

(中時)