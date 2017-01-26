市場重心轉向財報 美股平盤開出

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在道瓊指數昨天首次漲破2萬點大關後，美股今天以平盤開出，此時市場注意力轉移到連番公布的上市公司財報。

分析師指出，交易商現正衡量，是否要趁急漲之後獲利；不過逢低買進的情緒仍在。

今天正逢媒體、化學、汽車和製藥等大公司公布去年第4季財報的高峰期。成交量最大的個股包括福特汽車和必治妥施貴寶公司（Bristol─Myers Squibb），股價現已雙雙走低2%以上。

在美股開盤約15分鐘後，道瓊工業指數微幅上揚，來到20070.16點。

標準普爾指數滑落0.1%，來到2297.18點；科技股那斯達克指數漲0.1%，來到5661.91點。1060126

(中央社)