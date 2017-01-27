王祖賢父視妻如命 昔恐嚇傅達仁「嚴禁搭訕」
《達仁傳奇：不為人知的新聞與祕聞》書摘3：乾女兒王祖賢
「倩女」王祖賢，曾紅極港台，她父親王耀煌和我，都是國光籃球隊隊員，同時選上東京亞運國手。以前經常住他家，吃喝拉撒睡，一概免費，後來和盧義信三人行，都交了女朋友；耀煌先結婚生女，取名祖賢，活潑可愛，並認我做了乾爹。
耀煌6尺4吋，翻身投籃奇準，打高中鋒的好材料；她長得眉清目秀、性情溫和天真，有些糗事，令人莞爾。耀煌的老婆，細皮嫩肉，如花似玉，是觀光號特快小姐，追求者眾，只要一當班，耀煌必是乘客之一；他經常正經八百地告訴我們，嚴禁和她愛人搭訕，文攻武嚇，無人敢踰越。
東京亞運賽事完畢後，與耀煌、義信三人去淺草觀光，到只能一人通過的小樓梯上小木屋看「小電影」。當時在日本是違法勾當，黑暗中八厘米影片剛開始放映，日本老闆大喊有警察，用力把放映機一甩，打在耀煌的頭上，一屋子人從小樓梯上屁滾尿流，四散奔逃；我三人逃至後方小巷，一隻巨犬橫臥中間，嚇得耀煌回頭就跑，只好硬著頭皮，通過查緝人員，三人異口同聲說是Korean，唬弄一番，平安無事，只是打球並未受傷的耀煌，腦袋上多了個包。
我跟耀煌，趣事一籮筐，而祖賢也未忘我這乾爹，在來來飯店（現喜來登）我兒子周歲慶生會上，她特來祝賀，並上台高歌一曲。這乖女兒，父母是帥哥美女，其外表美麗，內在溫馴，行事低調，皆父母所遺傳。
（註：本書摘連載共有５篇，其它將在1/28、1/29上線，敬請鎖定中時電子報娛樂首頁）
(專題報導)
關鍵字：傅達仁
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