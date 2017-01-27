外表像蘇珊大嬸的時尚主編！妳一定要認識的真網紅

蘇西曼奇斯在時尚界可說是「喊水會結凍！」的地位（圖／達志影像）

這年頭網路上出現不少「網紅」，每個人在網上都很有影響力，但不外乎許多都是素人而成，但在好萊塢時尚圈中，有一位不論是在現實或是網路都很有份量的超級紅人，且她外型有些豐腴，但卻是知名時尚主編蘇西曼奇斯（Suzy Menkes）。

蘇西曼奇斯（Suzy Menkes）是替 VOGUE專門撰寫時尚評論的主編，不過她外型胖胖的，並非外界印象中的時尚界人物，可她對時尚的熱情與專業，讓她早早在年幼時期就確定要當記者。

且現在叱吒時尚界的安娜溫圖（Anna Wintour）的父親，在蘇西20歲時就找上她，希望她能《倫敦標準晚報London Evening Standard》撰寫時尚報導，儘管當時很多人認為她太菜，但她終究用專業證明自己的能力。

蘇西曼奇斯在秀場上，沒人敢對她不敬。（圖／達志影像）

尤其蘇西寫報導雖然毒舌犀利，可是鞭辟入裡，讓她成為一躍成為時尚界「喊水會結凍」的地位。她最經典的事蹟，莫過於在2013年大戰那些自詡為「時尚部落客」的人，她發表了一篇「時尚馬戲團」的文，痛批時裝週變成了一堆時尚部落客穿著圖騰洋裝、戴誇張頭飾的孔雀們，認為焦點完全不在各個大品牌的成果發表，而是週遭部落客的誇張打扮現象，讓她轟「時尚週病了！」

除此之外，知名品牌Marc Jacobs先前在LV任職的秀有回因為大遲到，讓蘇西曼奇斯氣到怒吼「要親手掐死他」、「再也不看他的秀」，讓Marc Jacobs最後送上一件「Suzy Menkes Kills Marc Jacobs」的T恤當作賠不是，且在那之後，LV的秀永遠準時。

小S先前也曾因被蘇西曼奇斯拍自爽！（圖／取自小S微博）

蘇西曼奇斯到底有多傳奇？先前小S到米蘭時尚週出席Salvatore Ferragamo的秀，她事後分享一張照片，笑稱：「這張照片的亮點不是我，是我身後的那位Suzy Menkes，拿著手機拍我的那位！聽時尚界的朋友說，她地位高到，一句話就能讓時尚界大地震！重點是她從來不拍女明星的！you know what i mean？從來不拍女明星。」自爽被蘇西拍。

(專題報導)