【慾海專欄】說對性愛金句，妳就是女王！

當男性觀眾手忙眼亂、心蕩神馳之際常會被跳過的對話字幕，其實有著大學問。(中時資料照片)

身為一個關鍵字搜尋結果只剩「月看150支A片」的偽A片大胃王女性，愛情動作片看久了免不了要被迫出師！滿腹心得信手拈來都是好幾個AV懶人包。有句話說：「魔鬼總藏在細節裡」，AV賞析細節何其多？特別是當男性觀眾手忙眼亂、心蕩神馳之際常會被跳過的對話字幕，嘖嘖！那個學問才大呢！不要以為AV你問我答中，永遠只會出現「亞美碟」、「奇檬子」或「已哭、已哭」等無腦字眼，要知道哈利波特如果沒勤練幾句「疾疾，護法現身」或「去去！武器走」之類的不敗咒語，哪能把佛地魔「砍就」起來。因此，今天，我「月看150支A片」慾海汪洋一支花，勢必得分享一些在「勃大精深」的東洋鉅作中，最受歡迎也最該被女性們學習的高潮必達魔法書。

首先，想讓妳的另一半在前戲過程中就感到異常「興奮」的話，有幾種技巧現在請立即寫入妳的筆記本中！NOW！！(狂吼)。第一、學著發出一些擬聲詞會非常有效，例如邊接吻或在性愛手遊時，故意靠近男伴耳邊說：「好色的聲音喔~」、「一直有噗激撲激的聲音呢」，關鍵在表情和語氣一定得搭配上瓊瑤劇中女一的羞澀，就能立即幫妳的專屬人肉引擎注入強化機油換檔直上陽明山，男生絕對會帶著S傾向要妳再說一次；第二、凡事都別忘記強調第一次，這個撇步日本女優超愛用，例如：「人家第一次這樣做~」、「因為愛你才幫你這樣喔~」，這種「為了你，我們一直走在最前面！」的服務至上精神，保證也會讓妳像金獎廣告般的精準打到目標客戶甜蜜點。另外，針對性愛表現上比較克制害羞的女性們，沒關係不強求，我只希望妳們說出這句：「今天多欺負人家一點~」或在表現出死命忍耐的感覺後，突然小聲、哀求著說：「今天可以叫出聲音嗎？」，金句如此多嬌，直叫英雄競折腰啊！這種壓抑後又突然主動的反差性，絕對會讓男伴為妳折斷腰！至於，性經驗較豐富的熟齡女性（妳知道的，姐姐有練過），如果剛好妳的纏綿對象是嫩男或傑尼斯偶像，主動要求：「從後面姿勢進來~」，不僅會讓妳的他因為拿到了搖滾區門票而大受激勵，嶄新的視野也會帶給這些男仕們全新的未來。

最後！這招雖然已是常識，卻是玩命關頭的最後一擊，也就是在火箭升空倒數噴射時刻的「真愛密碼」，除了「要去了」、「要不行了！」、「不行！不行！停下來！」等以退為進、以守為攻的昇天拳奧義外，這邊最推薦的還是在急促到最高~~潮喘息聲時後，連續使出淚眼汪汪、櫻唇微啟和收縮挺腰這制盡英雄的迎春三板斧，更重要的是同時搭配「‧‧‧‧‧」幾秒宛如突破大氣層的飛天沉默，最後收手式則是以兩手遮住臉說「真不好意思喔~~好害羞喔~~」，100分的表現，打完收工。以上，只是針對東洋的奇技淫巧稍作整理，但套句「一代宗師」裡的話，天下之大，又何止南北…真管用的話，南拳又何止北傳。」世界很大，東洋西洋各有所長，但到頭來所有招式皆存乎一心，你說對嗎？

(專題報導)