明星老闆94狂！張庭發13億薪水、鄭爽員工爽放54天
演藝圈不少藝人除了本業做得好，更投資了不少副業，且一個比一個更是員工心中的「最佳老闆」！不僅出手闊綽，對員工平時送禮以及放假皆毫不手軟，往往都讓網友好奇直問「還有沒有缺人？」馬上帶大家看看哪些明星老闆94狂！
張庭：包郵輪犒賞3000員工
張庭與林瑞陽這對銀色夫妻在淡出演藝圈後轉戰美容事業，投資的「TST庭秘密」版圖擴及全球，旗下經銷商更有百萬人，夫妻倆更進軍馬來西亞，每個月發出的薪水高達台幣13億，！為了犒賞員工，張庭包下豪華郵輪帶旗下3000員工到韓國玩5天，更找藝人在感恩趴上開唱，豪華程度讓不少人超級羨慕。
姚晨：平時就送空氣清淨機
北京霧霾問題年年有，有鑑於此，「微博女王」姚晨在2016年的聖誕假期為了感恩員工，特地送工作室員工一人一台空氣清淨機，就為了給員工在下班後也能享有一個乾淨的空間，被讚是「大陸好老闆」！
白百何：平時送禮就是Apple系列
曾演出《被偷走的那五年》女星白白何，對自家工作室員工疼愛有加，平時的一般送禮堪稱打趴其他藝人！日前有員工在網上曬出白百何平時送的禮物，包含iPhone 手機、蘋果電腦、精品香水、保養品等，就連去年難搶的王菲演唱會門票都在內，讓人看了瞠目結舌。
鄭爽：大手筆給54天假
大陸女星鄭爽投資一家名為「小蛋殼」的炸雞店，因為美味加上許多藝人光顧，累積不少死忠粉絲，只是為了體恤員工一年來的辛苦。炸雞店在去年11月底就公佈今年的春節假期，炸雞店一口氣從1月14日一路放假到3月8日，整整54天，讓許多網友驚呼「鄭大老闆太狂啦！」
林志玲：員工家屬也能同樂
「台灣第一名模」林志玲近來工作版圖擴大，替她打點工作的員工人數不少，為了感謝員工辛勞，她在一年一度的員工旅遊中，更開放員工眷屬同行，被讚超級大器！
(專題報導)
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