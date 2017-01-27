沈玉琳愛車老故事笑翻 積水還開到雨刷飛出去！
沈玉琳除了擁「荒謬大師」稱號外，懂車的他能稱是「隱藏版汽車達人」，談到沈玉琳的開車經驗與換車過程，可以說是沈玉琳不同階段的成長，每一台車都有一段故事，他第一台愛車卻老舊成災難，不但會積水、雨刷還曾開到飛出去，超誇張經驗讓沈玉琳現在回憶起來，依舊笑翻。
沈玉琳的第一部車是當年向老闆的太太以五萬元買的手排車，沈玉琳樂擁人生第一台車，但卻因太老舊，車窗故障會積水、開車時雨刷還會飛出去，身旁的乘客還要下車撿雨刷，讓沈玉琳驚覺要努力存錢換車。
談到愛車的故事，沈玉琳透露，他的第二台新車在交車的第三天，竟然面目全非！當時沈玉琳要把車開進機械式停車場，機械還在進行時，沈玉琳卻繼續後退，機械平台就不偏不倚壓到車頂，沈玉琳一急之下踩油門脫離「整台車跟被隕石砸中一樣」，沈玉琳不禁嘆：「我才買第三天而已」。
而在女兒妍妍剛出生時，沈玉琳夫婦因被雙門車優美車型吸引，最後決定購入，起初女兒由夫妻倆輪流抱進抱出，但沈玉琳有次卻為了抱小孩到後座閃到腰，幾天後卻換老婆芽芽閃到腰，最後夫妻倆不得不忍痛向雙門車說再見。
談起車子的故事，雖然讓沈玉琳也忍不住笑翻，不過平時沈玉琳就會閱讀汽車雜誌，他看車除了外型外，也重視內裝、安全、性能等等，因此，也讓沈玉琳直呼：「我要決定一台車，相當有選擇障礙」。
(專題報導)
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