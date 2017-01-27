超冏！2016藝人出糗實錄回顧

藝人身為公眾人物，不論在舞台上的表現或言談，都會被外界放大檢視，如果是出糗的行徑，更是會被一再重提，像是2015年張惠妹在江蕙演唱會擔任嘉賓，因為唱得太嗨竟在舞台上跌倒，當初讓她出糗的影片，至今仍讓粉絲難忘，接著就讓我們回顧2016年，有哪些藝人出糗的事蹟，成為最讓人津津樂道的話題。

王大陸因為《我的少女時代》再攀演藝事業巔峰。(圖/本報系資料照)

王大陸因演出《我的少女時代》徐太宇一角爆紅，更被封為「國民初戀」，不過去年在頒獎典禮脫口而出的「大平台」，絕對是去年最令粉絲難忘的話題，王大陸出席南韓MAMA音樂盛典，擔任引言人及頒獎人，沒想到最後卻脫口而出令人摸不著頭緒的中文，「在這個舞台上會給你們帶來各位滿滿的大！平！台」，最後還擺了帥氣Pose，事後「大平台」三個字更讓網友猜測在講什麼鬼，事後比照當天演講稿原文才知是「這個舞台將成為各位回憶美好初戀的一個平台」，最後雖澄清是太緊張導致口誤，不過卻也被許多歌手在演唱會上拿來揶揄一番。

奧蘭多布魯「露鳥照」瘋傳全球。(圖/達志影像)

男星奧蘭多布魯，與凱蒂佩芮戀情愛得火熱，不僅在海邊當眾觸碰女友胸部調情，兩人在衝浪板上划水時，奧蘭多布魯不知哪來的興致，竟脫下褲子一絲不掛的秀出「下體」，豈知這麼巧就被狗仔捕捉到，而這「養眼照」也瘋傳全球，造福所有女性，而就在「SIZE」大小引起熱議時，更傳出高清無碼版也隨之流出，雖然私密處讓全世界一覽無遺，但奧蘭多布魯仍在微博發文，還用水果拚湊成一幅充滿度假風情的圖，心情絲毫不受影響。

小賈斯汀雖貴為歌壇小天王，但是負面消息頻傳。 (圖/達志影像)

小賈斯汀七月為新專輯舉辦巡演，舞台機關還特地設置水塘，為了在演唱過程激起絢爛水花達到吸睛效果，不過小賈斯汀在演唱《Sorry》時，似乎玩得太開心，再沿著舞台奔跑時竟滑倒著地，當場跌成狗吃屎，不過身旁舞群在此時刻意踢起水花，讓小賈斯汀淋成落湯雞，讓他不至於在粉絲面前出糗，事後賈斯汀還自嘲的說「人從哪裡跌到，就要重新站起來」。

(專題報導)