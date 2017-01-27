《專訪》氣象預報金字招牌 林嘉愷：人生選擇都是放手一搏

林嘉愷專業中肯的氣象播報，讓他成為觀眾心中的金字招牌。(圖/蘇士亨攝)

新聞主播給外界的印象，不外乎就是專業、光鮮亮麗的一面，但鮮少人知道在邁向主播路上，得先經歷過許多考驗及經驗的累積，這次我們專訪民視專業氣象主播林嘉愷，他專業中肯不浮誇的分析，不僅塑立起好口碑也成為收視保證，而當年是在什麼因緣際會下踏入新聞圈?如何從一個來自彰化的鄉下小孩，轉變成為家喻戶曉的知名主播?在和「老天爺」長期搏鬥下，背後又有多少不未人知的一面?就讓我們來一窺主播林嘉愷檯面下不為人知的一面。

主播林嘉愷在「氣象圈」耕耘十多年，也為自己打造出不敗的金字招牌，擁有民視「氣象王子」封號的他，回憶起當年會踏入此圈子，居然是因為「誤打誤撞」，他表示當年重考兩年才考上「文化大氣系」，其實當下對這門科系完全沒有概念，當年更是冷門到連畢業出路在哪都不知，但面臨將服兵役的壓力下，林嘉愷抱持著「船到橋頭自然直」的信念，便一人獨自從彰化北上就讀，不過他自曝上大學後最頭疼的是「電腦課」，因為從來沒用過電腦的他，當時連主機在那都不知道，也讓電腦課也成為第一個被當的科系。

畢業退伍後，林嘉愷踏入職場第一份工作，就是考取氣象局觀測員，為了能多領些薪水維持家計，他選擇僻地加級，因此被分配到陽明山鞍部測候站，雖然時間僅半年多，就因長官協助下回到局本部，不過他回憶起當時最難以忍受的，就是山上氣候過於潮濕，往往三四個小時除濕機就滿了，不過只在當地度過一個寒冬，算是相當幸運。

至於為何會從捧鐵飯碗的公職人員，轉戰需扛收視率壓力的氣象主播?林嘉愷表示福利被逐步刪減是主因，起出一個月工時是144小時，後來增加到192小時，有時還要兼任行政工作，加上長官卸責問題嚴重，讓他對此份工作逐漸灰心，恰巧民視新聞當時到氣象局挖腳，也讓他決定離職另謀出路，而且當下兩手空空，只領了筆公保繳的費用就跳槽到民視，此決定雖讓親戚頗有微詞，但由於這股年輕不怕死的衝勁使然，才造就「氣象王子」林嘉愷在新聞界的影響力。

(專題報導)