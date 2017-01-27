力挺假日雙薪 花蓮正當冰國定假日漲40％

花蓮正當冰。（取自正當冰臉書大頭貼）

一例一休衝擊，小型服務業如何因應？花蓮知名店家「正當冰」在臉書刊出【特殊性漲價公告】，預告全系列商品（不含宅配），初一到初三售價將調漲40%，因為勞基法新制「國定假日雙倍薪資」的規定，導致「人潮越多員工越多虧損越多」，正當冰決定用「國定假日」漲價因應付雙薪的衝擊。

「正當冰」標榜「實實在在做人，正正當當做冰」，2013年全台颳起食安風暴，有網友實驗知名廠牌冰淇淋，室溫下3小時不融化，當時在資訊公司擔任專案經理、年薪百萬的李孟龍被激到，於是返鄉學做冰，開了堅持用天然食材、良心製作，維護食品正義的「正當冰」。

「正當冰」臉書1月23日刊出一篇近4000字的長文，闡述面對一例一休的衝擊。文中指出，「高漲的人事成本，慢慢吃掉了利潤、固定管銷的空間...搞到最後，不得不借錢來撐過年前的這波淡季。但最讓人喘不過氣的，其實是『國定假日雙倍薪資』的規定。」

「我其實只有兩個選擇，一是這幾天關門大吉，讓沒有及時接到消息的冰友撲空。二是搖旗上街或開始絕食、要求政府免除小型服務業雙倍薪。還有第三個最不該選的選項：漲價。」

原本正當冰已決定吃下虧損，但聽聞除了大型連鎖業，目前還沒聽到給雙倍薪的商家！如果選擇跟所有老闆一樣，不給雙薪，「正當冰，或許就失去了稱為正當冰的根本了。」

所以正當冰決定漲價的幅度，恰好能夠負擔雙倍薪資就好。「也希望讓所有商家有一個概念：敢漲，就要敢給。」

正當冰表示，「我們這一代的人，要認清的事實是：資源絕不會從既得利益者的手上，『主動』流動到悶世代。政府的責任永遠不會輕到只做個『公親』。選上了，就扛起來…打工族也不能始終仰望，期望上面的人能為你鋪一條康莊大道。」

「你、我。我們這些偶而還消費得起的人，如果大家願意的話，請一起響應「推廣臨時性漲價、讓佳節工作更有價值」。

(中時電子報)