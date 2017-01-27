還記得他嗎？《神鬼傳奇》布蘭登費雪近況曝光
經典電影《神鬼傳奇》計畫今年6月重返大銀幕，不過劇組沒找老班底布蘭登費雪演出，而是找來「阿湯哥」湯姆克魯斯大戰女木乃伊，也讓布蘭登費雪的忠實影迷好震驚，去年底在網路發起連署，希望能幫助近來事業下滑的布蘭登費雪，再次獲演出電影或電視的機會，目前已超過3萬6千人支持。
48歲布蘭登費雪，當年憑主演《神鬼傳奇》躍升為好萊塢一線男星，之後又相繼接演《森林泰山》、《墨水心》等電影，俊俏外型令人印象深刻。不過他自2010年開始，不僅電影產量大減，曝光率也下滑，近來被發現默默在美劇《Affair》飾演一名配角，而且身材嚴重發福，與昔日「泰山」性感形象天差地遠。
或許是外型匹變的關係，讓他無緣演出新版《神鬼傳奇》，早前布蘭登費雪為《Affair》宣傳接受《紐約郵報》訪問，就被問及被阿湯哥取代的感想，他也大方獻上祝福，看好阿湯哥在片中會有精彩表現，「他有令人驚豔的全球吸引力。」
(專題報導)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。