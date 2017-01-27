還記得他嗎？《神鬼傳奇》布蘭登費雪近況曝光

昔日《神鬼傳奇》男星布蘭登費雪，近來曝光率大幅下滑，在影集《Affair》飾演小配角。(達志影像)

布蘭登費雪發福明顯。(達志影像)

經典電影《神鬼傳奇》計畫今年6月重返大銀幕，不過劇組沒找老班底布蘭登費雪演出，而是找來「阿湯哥」湯姆克魯斯大戰女木乃伊，也讓布蘭登費雪的忠實影迷好震驚，去年底在網路發起連署，希望能幫助近來事業下滑的布蘭登費雪，再次獲演出電影或電視的機會，目前已超過3萬6千人支持。

48歲布蘭登費雪，當年憑主演《神鬼傳奇》躍升為好萊塢一線男星，之後又相繼接演《森林泰山》、《墨水心》等電影，俊俏外型令人印象深刻。不過他自2010年開始，不僅電影產量大減，曝光率也下滑，近來被發現默默在美劇《Affair》飾演一名配角，而且身材嚴重發福，與昔日「泰山」性感形象天差地遠。

或許是外型匹變的關係，讓他無緣演出新版《神鬼傳奇》，早前布蘭登費雪為《Affair》宣傳接受《紐約郵報》訪問，就被問及被阿湯哥取代的感想，他也大方獻上祝福，看好阿湯哥在片中會有精彩表現，「他有令人驚豔的全球吸引力。」

(專題報導)