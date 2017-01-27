命理師鐵口直斷 Selina雞年必有新歡

Selina雞年運勢強勁。(本報系資料照)

Selina去年3月與律師張承中宣布離婚，在前夫傳出與女主播喇舌情後，Selina曾接受媒體訪問，表示心中早對阿中放下，也願意祝福對方，充滿正能量的態度令粉絲感動不已，命理師江嘉葉更表示，Selina雞年諸事順利，感情必有收穫。

Selina從未因離婚放棄愛情，只是也不求強，透露反而是媽媽比較急，歌迷也會幫忙介紹對象。不過江嘉葉就分析Selina面相，稱Selina氣色佳，不僅事業工作運很好，感情上也會有所收穫，桃花朵朵開，雞年會是讓她很滿意的一年。

只是江嘉葉也說，Selina感情宮漂亮，但嘴角光澤略為黯淡，這也等於婚姻宮較弱，因此這段感情不易開花結果。

(專題報導)