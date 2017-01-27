那些年追的女團！還記得她們以前長這樣

她們都是經典女子團體。 (圖／資料照、翻攝自臉書、微博)

現韓國女團翻新的速度之快，不斷推陳出新，但在許多人心中，經典的還是不少，看到她們合體，滿滿回憶湧現，讓人直呼好懷念，現就來回味七、八年級追過的台韓少女團體。

(專題報導)

台灣最長壽女子天團SHE出道15年，人氣依舊不減，三人即使各自往不同領域發展，感情仍好得沒話說，是演藝圈鮮少沒有心結的女團。（圖／本報系資料照）

劉品言與曾之喬2003年組成團體Sweety，兩人出道平均年齡為14歲，是當時最年輕的少女組合，後她們都轉往戲劇圈發展，曾之喬更入圍金鐘51女配演技獲肯定。 （圖／本報系資料照、翻攝曾之喬臉書）

女團「Twins」由鍾欣潼（阿嬌）和蔡卓妍（阿Sa）組成，至今已出道16年，兩人情同姐妹，時常拍合照放閃，而她們的凍齡外表更是令人驚艷。（圖／翻攝自網路、蔡卓妍微博）

韓國元祖女神S.E.S.，是第一代偶像女團，2002年後，就幾乎都以個人活動為主，日前她們久違合體，依舊保持曼妙身材，讓網友驚呼「果然是元祖妖精」。（圖／翻攝自韓網）

2000年出道的「4 in Love」由冷嘉琳、黃小柔、楊丞琳和張棋惠組成，雖然2年後就解散，但四人感情不變，至今仍會相約見面，其中3人為已成人妻、人母，不變外貌令人驚嘆。（圖／翻攝自楊丞琳微博）

「Dream Girls」成軍以來頻傳不和，自從團長宋米秦自訴遭到經紀人排擠後，3人心結浮上檯面，郭雪芙約滿自立門戶，宋米秦開設時尚工作室，李毓芬則往唱片界發展。（圖／本報系資料照）

喬傑立旗下女團「七朵花」2004年出道，之後成員陸續退出，僅剩下喬恩、小喬、小潔、薇如4名成員，但她們感情不變，常私下聚餐，陳喬恩進軍戲劇圈表現突出，紅遍兩岸三地，小喬目前也活躍於主持界。（圖／翻攝網路、賴薇如臉書）

韓國女團「2NE1」憑著堅強歌唱實力和鮮明的音樂風格，在樂壇闖出一片天，但去年5月成員敏智宣告退出，11月「YG娛樂」也閃電宣布該團解散，令粉絲相當錯愕。（圖／翻攝韓網）

Wonder Girls經歷不少次團員變動，成員宣美、昭熙先後退出，隊長先藝也因結婚生子暫停活動，合約將到期的她們，有可能會離開待10年的「JYP娛樂」，令外界相當震驚。（圖／翻攝韓網）