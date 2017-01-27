天生麗質也被罵 別再誤會他們的大眼、紅唇啦！
日前引發討論度爆表的韓劇《鬼怪》，大結局創電視台收視新高，畫下完美句點，也讓劇中演員人氣再度飆漲，除了男主角孔劉擄獲許多少女心，男二李棟旭也大受歡迎，尤其之前大家更笑稱看劇情外，視線總會被李棟旭的嘴唇吸引走，一度成為話題，而因為天生麗質造成話題的不只李棟旭，SJ圭賢也曾無辜被罵過。
韓星李棟旭出道18年，直到2005年演出《我的女孩 My Girl》嶄露頭角，之後也接演過《女人的香氣》、《鋼鐵人》、《泡泡糖》等多部戲劇，近來更因在《孤單又燦爛的神—鬼怪》飾演陰間使者，人氣激增。他在劇中和孔劉被封為「死鬼CP」，兩人的逗趣互動吸引觀眾眼球外，還有不少人對他的紅唇更有興趣，甚至有人問他用了哪色號的口紅，造成熱烈討論。
李棟旭擁有深邃五官、白皙肌膚，但最掀起話題的莫過於他的紅唇，尤其在白皙肌膚襯托下更顯眼，一開始許多不懂的人甚至還以為李棟旭塗了口紅，常在討論區看到「為什麼他要塗口紅」、「想知道口紅色號」等留言，但其實他的紅潤唇色是天生的啦！
事實上，李棟旭的紅唇已不是第一次受到關注，先前在宣傳《泡泡糖》直播訪問時，提到有人問過他是不是擦了口紅，他即馬上用手背擦了嘴唇後再展示給大家看，證明自己沒塗唇彩，並解釋從小就這樣，還表示曾有醫生說應是和他體內火旺有關，而這次因為《鬼怪》熱播又引發熱議，他便以同樣方式再向大家展現一次，紅唇真是純天然的！
SUPER JUNIOR老么圭賢擁有帥氣外型、溫暖歌聲，絕佳的綜藝感也受到不少前輩讚賞，但之前卻曾因一雙圓滾滾大眼睛無辜被罵，去年他結束音樂劇演出，開心在推特上傳和師弟「SHINee」珉豪合照，沒想到因為他的眼睛看來比對方大許多，竟被部分網友質疑修圖過頭，讓粉絲忍不住跳出來為圭賢平反。
當時合照造成熱議時，有網友即在韓網貼出一篇「至今都還因瞳孔被罵的偶像」為題的貼文，指圭賢的瞳孔本來就黑又圓，眼睛看來自然就大，並分享多張過去新聞照為例，證明圭賢無法修圖，也PO出他旅行時素顏的照片，說明他連放大片都沒戴，認證圭賢的眼睛是天生就大了啦！
(專題報導)
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