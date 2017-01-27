12生肖慶雞年！香港開運景點大公開

香港是台灣旅客最愛造訪的城市之一。（達志影像／shutterstock提供）

咻！今（1月27日）就是除夕了，明天開始就是「雞」年開始了！計畫好要到哪出遊嗎？除遊寶島台灣，其實鄰近的香港也是不錯的選擇。今年香港旅遊發展局推薦香港20個「最強好運景點」，由玄學家為每一個生肖精心挑選，十二生肖各有尊屬最強行運點，如肖的雞朋友可來太平山頂、肖虎的朋友可來淺水灣、肖蛇的朋友可來南丫島！新春走訪各景點，品美味小吃求好運，為自己新的一年迎向美好開始！

太平山頂是屬雞的開運景點。（香港旅遊發展局提供）

肖雞行運點：太平山頂

出生年份：1933，1945，1957，1969，1981，1993，2005

屬雞的你於2017年為本命年犯太歲，心情不穩的話不妨到太平山頂走走，處身香港島最高峰俯覽市中心，維港兩岸的九龍半島、香港島北岸繁華美景盡現眼前。視野遼闊，人也豁然開朗，扭轉下沉心情，能送走衰運，好好迎接工作上的地位提升。

新春迎「雞」年！不妨來香港體驗不同的年味吧！（達志影像／shutterstock提供）

肖狗行運點：粉嶺龍躍頭文物徑

出生年份：1934，1946，1958，1970，1982，1994，2006

位於香港東北方的粉嶺龍躍頭文物徑，相傳龍居於山嶺上時而跳躍而得名，亦有傳說聚居於此的鄧氏是皇族後人。屬狗的你於2017年受晦氣星影響令心情時有不佳，新一年到此感受圍村文化，身處法定古蹟中體會傳統建築之美，對來年的事業運程甚有幫助。

屬鼠的人可來雀鳥花園增加桃花運。（香港旅遊發展局提供）

肖鼠行運點：花墟、雀鳥公園

出生年份：1936，1948，1960，1972，1984，1996，2008

恭喜，屬鼠的你於2017年桃花旺人緣佳，如果去旺角的花墟與雀鳥公園逛逛，置身鳥語花香的縈繞中，鮮花年花的斑爛色彩、鳥聲的清脆悅耳，連綿不斷的視覺聽覺嗅覺官感刺激，定能大大提升你的桃花人緣運，單身的更易找到好伴侶，蜜運中的也會感情進一步升溫。

肖牛行運點：天際100香港觀景台

出生年份：1937，1949，1961，1973，1985，1997，2009

屬牛的你於2017年有三台吉星的幫助，建議「攀登」天際100，乘坐高速升降機於60秒內直達全港最高室內觀景台，記得要在100樓走一整圈，環迴飽覽維港兩岸與及九龍半島360 度全景。居高臨下，甚至可遠眺新界景致，開揚美景在前，心情為之一振，更能增強事業運。

肖虎行運點：淺水灣、赤柱、美利樓

出生年份：1938，1950，1962，1974，1986，1998，2010

於2016年運程反覆且變化大的你，來到2017年想提升運氣，建議到淺水灣、赤柱及美利樓這些別具外國風情的南區海邊走走，穿梭海邊大街與小巷之間，於特色小店買點小玩意消費一下，一來可把小病、小耗破財凶星的衰運趕走，二來更可提升你的健康運呢！

肖兔行運點：志蓮淨苑

出生年份：1939，1951，1963，1975，1987，1999，2011

屬兔的你於2017年為沖太歲年，感情、工作或住屋上有所變化，運程亦較佳。新年最好到訪位處市中心但別具寧靜平和氣息的志蓮淨苑，無論在仿唐的建築群與亭台樓閣間閉上雙眼合十，或是在園池內的茶舍靜心品茗，在清雅清幽的園林中聆聽自己，皆可紓緩心中煩惱，同時提升運程。

和台灣臨近不遠的香港是很多人的旅遊首選。（達志影像／shutterstock提供）

肖龍行運點：龍脊行山

出生年份：1940，1952，1964，1976，1988，2000，2012

太歲相合的你於2017年運程頗佳，想財運更上一層樓？穿上運動鞋，向香港東南方的龍脊出發吧！龍脊被評為亞洲最佳市區遠足徑，沿著起伏的山巒拾級而行，沿途欣賞南中國海、石澳、大浪灣、赤柱及大潭一帶，一幕又一幕的藍天碧海壯麗景色，遠足郊遊舒展筋骨，有助提升財運及貴人運。

肖蛇行運點：南丫島

出生年份：1941，1953，1965，1977，1989，2001，2013

南丫島是屬蛇的你首選要到的地方，來到四面環水，位處香港西南方的南丫島，被大自然的青山綠水包圍，感受小島風情。在離市區短短半小時船程的小島上，偷得浮生半日閒，能有效提升你於工作事業上的正財運。

年初三賀歲賽馬。（香港旅遊發展局提供）

肖馬行運點：跑馬地馬場

出生年份：1942，1954，1966，1978，1990，2002，2014

2017年十二生肖中財運最佳的你，於賽馬日的晚上前往跑馬地馬場觀賽，置身現場分秒必爭的刺激比賽氣氛之中，近距離感受駿馬奔騰勢如破竹，盡情與眾同樂打氣吶喊，有助提升貴人運與財運。更不妨投注一下，說不定財運佳的你會有不錯的收穫呢！

肖羊行運點：維港海上遊

出生年份：1943，1955，1967，1979，1991，2003，2015

建議屬羊的你於2017年乘坐觀光船遊覽維港，在水中央飽覽維港兩岸的建築物與天際線，有助提升你的工作事業運。乘著海風細味香港的日與夜景致，尤其於晚間建築物的光影反射在維港之上，更形璀璨，夜遊維港可說是肖羊人士今年的必備節目。

肖猴行運點：蘭桂芳

出生年份：1932，1944，1956，1968，1980，1992，2004

單身肖猴的你假若於 2016 年仍未找到伴侶，可以來到蘭桂坊消遣作樂。現在的蘭桂坊是美食美酒、時尚生活的代名詞，到訪此地淺酌享樂一番，沉醉於美酒佳餚、派對氛圍的同時，有助提升你的桃花運，繼而有機會找到你的另一半。

(中時電子報)