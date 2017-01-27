好看到不要不要的！2017絕對要追陸劇大盤點

2017必追陸劇大盤點。(圖／翻攝自微博)

不讓韓劇專美於前，近年陸劇的爆紅程度也十分驚人，這對劇迷無疑只有好處，只怕沒時間追而已，2017年有不少之前播出受好評的陸劇推出續集，未上映討論度就爆表，《甄環傳》、《瑯琊榜》都回歸，還有不少新鮮組合，鐵定讓你今年不無聊。

《如懿傳》

《如懿傳》是《後宮甄環傳》的續集。(圖／翻攝自微博)

《如懿傳》是《後宮甄環傳》的續集，由霍建華和周迅主演，還有陳沖、李沁、張鈞甯等女星加入演出，光高顏值就受到關注，實力派演技也增添不少看點，還沒上映大陸版權費已收40億台幣，而賣給台灣的版權費1集約4萬美金（約128萬台幣），打破近10年來陸劇銷台天價。

《三生三世十里桃花》

《三生三世十里桃花》由趙又廷和楊冪主演。(圖／翻攝自微博)

《三生三世十里桃花》由趙又廷和楊冪主演，改編自同名小說，是人氣作家唐七(唐七公子)代表作，被譽為「2016最期待網路小說」，講述夢幻仙界的深情虐戀，兩人在戲裡有三生愛恨、三世糾葛，揪心程度直逼花千骨，而它也被改編成電影版，是由劉亦菲和楊洋主演，讓不少影迷相當期待。

《將軍在上》

馬思純在《將軍在上》一改溫柔甜美形象。 (圖／翻攝自微博)

《將軍在上》由新科金馬影后馬思純和盛一倫主演，該劇是改編超人氣小說《將軍在上我在下》，描述武藝超群的冷面女將軍跟廢柴俏王爺的錯位傳奇愛情故事，兩人在劇中被賜婚，夫妻倆性情截然不同，劇情逗趣，馬思純也有別以往給人溫柔甜美形象，扮演起女將軍，展現不同魅力。

《醉玲瓏》

劉詩詩接下新電視劇《醉玲瓏》，與當紅男星陳偉霆同台飆戲，改編自十四夜的同名小說，由《花千骨》原班人馬製作，故事以上古「巫女」為核心，融入熱血競技、逆轉時空等架構，描述巫女與帝王的禁忌之戀、皇子奪嫡的權謀博弈，精彩可期。

劉詩詩與當紅男星陳偉霆同台飆戲。(圖／翻攝自微博)

《歡樂頌2》

情感職場劇《歡樂頌》播出後大受好評，網路討論度極高，劇中5個不同魅力的女人，住在同一層樓，從一開始互看不順眼，到一起面臨愛情、工作等考驗，建立好友情，劇情讓你又笑又哭，也捧紅五美劉濤、蔣欣、楊紫、王子文、喬欣，因此第二部何時播出，也成網友關心話題。

《歡樂頌2》備受外界期待。(圖／翻攝自微博)

《翡翠戀人》

南韓男神李鍾碩接拍陸劇《翡翠戀人》，扮演霸道總裁，搭檔《微微一笑很傾城》的鄭爽，兩人在劇中扮演一對歡喜冤家，以1930年的十里洋場為背景，講述從小迷糊的女孩蛻變成女神，與遊走於黑白兩道之間的海歸總裁，展開一段浪漫的愛情，呈現一代翡翠世家命運浮沉的故事。

《翡翠戀人》由南韓男神李鍾碩搭檔鄭爽。 (圖／翻攝自微博)

《特工皇妃楚喬傳》

趙麗穎因在《花千骨》中表現亮眼，人氣水漲船高，躍升為大陸當家花旦，還當起了科技公司副總裁，這次和林更新合作《特工皇妃楚喬傳》，描述在一個充滿災難、殺戮的戰亂年代，一個飽受戰亂痛苦的女奴變成戰神的傳奇故事，劇中不少武打戲她都親自上陣，也因此受了不少傷。

《特工皇妃楚喬傳》由趙麗穎主演。(圖／翻攝自微博)

《瑯琊榜之風起長林》

夯劇《瑯琊榜》因劇情流暢、演員演技真摯，加上精緻的特效，用心製作被評為「良心劇」，劇中演員胡歌、王凱、劉濤等也因此爆紅，拍續集消息傳出後，備受外界期待，不過第二部是全新的故事，角色也全大換血，改由18歲的劉昊然與孫淳、梅婷等人合作，黃曉明、佟麗婭則擔任特別演出。

(專題報導)