不可錯過！2017年七大天文盛宴

2015年3月20日的日全食過程中奢華展現了「鑽石環」現象，讓天文迷嗨翻天！(美聯社)

日全食、日環食、日偏食，彗星飛掠、水星伴月、金木相合，加上一年一度的流星雨，2017年的夜空盛宴可謂目不暇給。首先登場的是2月有一顆冰凍彗星將飛掠地球。接著3月份，水星和木星將相繼達到年度最大、最亮的位置。最後12月的雙子座流星雨將為大家帶來一場奪目的星光秀。

2月11日，彗星45P/HMP飛掠地球

精確的來說，彗星45P/HMP與地球的距離在2月11日達到最近，相距僅1239萬公里。此時將是觀測這顆冰凍彗星的最佳時機，推測會在天鷹座和武仙座中間畫個Z字，在天空中呈一個微小卻顯眼的模糊球體，亮度達到肉眼可見。

2月26日，日環食

處在南半球部分幸運的人可以看到日環食期間的「火圈」。這次日環食的觀測帶很窄，將經過智利、阿根廷、安哥拉、尚比亞、剛果民主共和國。在這條窄帶之外的大部分區域，都只能看到日偏食。日偏食則覆蓋了南美洲中南部、非洲中南部和南極洲部分地區。

3月29日，水星、火星、月亮

作為太陽系中最內側的行星，水星通常都很難看到，因為它經常會消失在太陽的光輝之中，3月底它與太陽的距離最遠，所以能在地球看見。日落之後，觀星者們可以望向西方的天空，看一鉤新月與右下方的水星和上方的火星形成一個壯觀的天空大三角。

4月10日，木星伴月

明亮的木星一整年都會陪伴著處女座中最明亮的角宿一。但4月是個例外，4月10日這晚，木星和月亮會在日落西方之後從東方相伴而升，這時候木星將看起來比平常更加明亮，原因是3周前它剛剛達到沖日點。那時候的它，是2017年裡最亮、最大的時候。

8月21日，日全食

這次日全食將橫掃美國，從東海岸到西海岸，在觀測帶上的人們能經歷白晝在幾分鐘之內變成黑夜的過程。如果錯過這次，北美洲的人們只能等到2024年才能再看到日全食。處在北美洲觀測帶外的人，則可以看到日偏食。

11月13日，金星合木星

這天夜空中最明亮的兩大天體將會以超近距離相遇。在東方的低空中，金星與木星將會近距離相會，兩者相距僅18角分，大約相當於月亮寬度的一半。由於這次相合距離地平線非常近，因此，它們可能會被淹沒在日落的光輝之中，所以使用雙筒望遠鏡觀測更佳。

12月13日，雙子座流星雨

一年一度的雙子座流星雨將在這一天達到極大期，每小時能出現高達60至120顆流星。2017年的雙子座流星雨很特殊，天文愛好者們只需要熬至半夜便可盡情觀賞了。日出之前，便是這場流星雨的最佳觀賞時刻。

(中時電子報)