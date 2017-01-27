美好人生 可以像做iPhone一樣規畫！

《今週刊》新春特刊封面。（《今週刊》提供）

「人生，也能像設計iPhone一樣，打掉重練！」美國近年最夯的一堂「人生規劃」選修課，在史丹佛推出後一夕爆紅，錄取率僅5.7%。課程由出身矽谷設計工程師的柏內特（Bill Burnett）與開發第一代蘋果滑鼠的埃文斯（Dave Evans）創辦。

埃文斯接受今周刊獨家專訪表示，「當初，沒人知道iPhone應該是什麼樣子，蘋果不知道、消費者更不知道。設計師們觀察人們的行為、做出無數的『設計原型（prototype）』，不斷反覆實驗、解決問題，才設計出前所未有的Phone。」「洞見未來的唯一方式是發明創造，人生規劃也是。」伯內特這麼認為。

新年伊始，很多人會擬定年度新目標與計畫，根據《今周刊》與全通媒體波仕特線上市調網合作調查，國人最想要的理想人生，健康排行居冠，占比約二七％，金錢自由則以○．一％的些微差距居次，排名第三的是身邊有伴。世新大學財金系副教授郭迺鋒表示，問卷調查中，三十歲至三十九歲族群約占六成，這也顯示，現在的青壯世代，更重視健康、親情等人生各面向的平衡。

調查結果中，國人有五成以上會定期盤點人生目標，最常盤點的是財富、健康與工作；最不滿意的依序是存款、投資理財報酬、健康與工作。

進一步交叉比對，年薪兩百萬以上的人，九二．九％會定期檢視人生目標，但年薪五十萬元以下的人，只有五一．二％定期檢視人生目標；有職涯規畫的人，平均存款六三三萬元，較無職涯規畫的人高出一四○萬元；在職務與職涯規畫的交叉分析上，七一．四％老闆、六三．九％的專業技術人士有做職涯規畫，較一般上班族五六．五%還高。

另，有超過三成的人對健康不滿意，卻從不運動。這也顯示，有目標、有紀律者，對人生現況滿意度相對較高。其中，國人最不滿意的是存款與投資理財報酬，卻有七七．五％的人，理財投資僅占收入的一成以下，顯示大多數人，只停留在不滿的空想，卻從未付諸行動。

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(中時電子報)