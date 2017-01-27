地球不是圓的？七大「宇宙迷思」大解密

太陽表面活動景象。(圖／NASA SDO)

1.地球是圓的！

說地球是圓的只對一半，因為陸地板塊無休止地不斷運動，地球形狀也不斷的再變化，但移動的速度非常小，平均每年約5公分。但這仍然對地球的「外觀」有影響，所以事實上，地球不是完全圓的。

2.太陽只照得到月亮的一側，另一側則永久黑暗！

由於月亮只有一側向著地球，而另一側不可能從地面觀測。但事實上無論是月亮看得見的部份和看不見的部分，太陽同樣可以照亮它。月球在其軸上旋轉的時間和地球所需一致，這就是為什麼我們只能看到它的其中一面。

3.水星最靠近太陽，因此表面溫度比其他行星高！

太陽系中最熱的行星其實是金星，雖然金星距離太陽比它的鄰居還遠5千萬公里。而水星的平均白天溫度約為350°C，而金星可以達480°C。原因在於金星有由二氧化碳組成的厚大氣層，產生溫室效應，吸收所有太陽的熱量，使金星非常熱，但水星幾乎沒有大氣層。

4.太陽是個巨大火球！

太陽表面溫度超過5,700°C。所以認為太陽是巨大火球很合乎邏輯。但火實際上是熱和光的形式呈現的能量，由行星核心中發生的熱核反應產生。熱核反應可以將一些元素變成其他元素，並噴射出熱能和光能，這種能量會通過整個太陽的所有層面並到達表面。

5.太陽是黃色的！

太陽其實是白色的。由於地球大氣層的影響。具有長波長的光，在光譜中的黃色和紅色部分最容易通過大氣層。但波長較短的光，太陽主要發出的、在光譜的綠色到紫色部分，很常在大氣層中消散。如果離開大氣層，就能看到太陽真正的顏色。

6.在宇宙中，人類不穿太空衣就會爆炸！

人類在宇宙中死亡的主因是缺氧。若沒穿太空衣進入真空15秒後，就會失去意識，並在2分鐘內死亡。至於會不會爆炸，這肯定是不會，因為人類的皮膚有足夠的靈活度，以保持內部器官不會跑出來，血管壁也能防止血液噴出。

在沒有外部壓力的情況下，皮膚細胞中的水會在真空中沸騰，血液的溫度將提升到46℃，高於人體正常溫度。人體在這樣的環境中，身體尺寸的確會變大，但不會爆炸。

7.地球在冬天時會比在夏天時距離太陽更遠？

一般認為冬天較冷當然就代表地球距離熱源更遠，但其實地球的夏天比冬天距離太陽再遠上500萬公里。因為地球除了要繞著太陽外，還要圍繞自己的軸旋轉，穿過北極和南極的行星的軸線不完全垂直於其軌道和落在其上的太陽光線。

(中時電子報)