蔡英文昔書法被挖出 綠委比擬王羲之網友暈

網友將總統蔡英文的書法與馬英九的合成比較。(中華民國反黑島屁童聯盟)

今年過年春聯話題徹底紅了一把，先是總統府的「自自冉冉」春聯引起議論紛紛，前總統馬英九在網路秀出親筆書法春聯又被爭相索取。記憶力超強的網友挖出總統蔡英文3年前親筆書寫的書法墨寶，和馬總統春聯作成合成圖，當時蔡總統不小心又寫錯字，但前民進黨立委邱垂貞仍以王羲之來比擬蔡英文的書法，網友崩潰大喊「王羲之會死不瞑目」。

前總統馬英九寫了一手好書法，墨寶供不應求，今年他秀出親筆書法春聯，海內外粉絲瘋狂索取，甚至有大陸網友開價想買。中、港、台各路論壇也出現拿馬英九與蔡英文書法比較的調侃文章。

臉書粉絲頁「中華民國反黑島屁童聯盟」挖出蔡英文3年前書法墨寶，當時蔡英文去大園福海宮參拜，被邀請當場寫書法留下墨寶，很久沒拿毛筆的蔡英文一度遲疑。考量廟方提供的「國泰民安」、「神威遠播」筆畫太過繁瑣複雜，怕把字寫壞，經討論後，蔡英文最後寫下「平安幸福」4個字。

尷尬的是，蔡英文當時又寫錯字，福海宮供奉的主神是「輔信王公」，可能太過緊張，蔡英文不慎寫成「輔信王宮」。基於對主神的尊敬，廟方本希望蔡英文重寫，但因為趕行程，最後利用還有空間的宣紙，決議把寫錯的字蓋掉，寫下正確版本。前民進黨立委邱垂貞當時也不斷讚美蔡英文「現代王羲之也不過如此」 ，還有人讚美字寫得好棒可以直接當匾額。

部分大陸、台灣網友對於蔡英文的書法被稱為王羲之在世很崩潰，網友們留言「放在一起比實在太污辱馬總統了」、「王羲之要從古墳裏跳出來..再自殺一次了...」、「原來我的書法寫的比當今總統好些....」、「墨寶…要掛在廟裡哦…嗯…我還真的好奇這四個字真的敢掛上去嗎？」、「書聖看完亡西之～」、「沒文化時拍馬屁時不可怕，有文化卻被用來拍馬屁，就是耍流氓。」、「像鄰家妹妹寫出來的，妹妹大約七、八歲。」

(中時電子報)