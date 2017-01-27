除夕初一放鞭炮 北市開放這4處河濱地點

北市水利處表示，春節期間部分河濱公園開放燃放爆竹煙火，除夕、初一開放4處河濱的指定區域， 初二至初五開放2處，其餘的河濱公園則禁止燃炮。(北市水利處提供)

過年期間孩子們喜歡燃放鞭炮增添年味，然而，在北市放鞭炮可要注意地點。北市水利處表示，春節期間部分河濱公園開放燃放爆竹煙火，除夕、初一開放4處河濱的指定區域， 初二至初五開放2處，其餘的河濱公園則禁止燃炮，民眾若違規而勸導不聽者，將依法開罰2400-6000元不等。

水利處表示，除夕和初一(1月27和28日)，開放河雙21號河濱公園（龍舟點睛場）、福和河濱公園(福和橋上游約100公尺範圍內，不含福和橋下投影範圍）、福安河濱公園（不包括人行道及木質地板區）和關渡水岸公園（不包括自行車道、木質地板及人行道區），這4處指定區域可24小時燃炮。

初二至初五(1月29日至31日)，則回歸平日時段，開放河雙21號、福和河濱公園的2處指定區域，施放時間限於早上8點至晚上10點，其他地點則不開放。

春節期間，水利處將派員加強巡邏，也籲請民眾注意，若有違規情形，水利處的巡查人員將先勸導，仍不改善者，將依「台北市公園管理自治條例」，依違規次數開罰2400元至6000元。基於環保理念，水利處仍建議民眾盡量減少施放鞭炮和煙火，若到河濱公園燃炮，也請不要隨地丟棄垃圾造成髒亂。

另外，上述開放燃炮的4大河濱公園，有劃定指定區域供民眾燃炮，詳情可至水利處網站上查詢，或以現場的標示範圍為準。

http://heo.gov.taipei/ct.asp?xItem=71780&CtNode=49834&mp=106031

(中時電子報)