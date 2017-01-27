貓熊家族示範過春節正確方式 吃喝玩樂很圓滿

貓熊家族圍爐吃大餐。(熊貓頻道iPanda)

貓熊家族發紅包。(熊貓頻道iPanda)

貓熊家族過年吃餃子。(熊貓頻道iPanda)

過年吃太多，看到體重計真苦惱。(熊貓頻道iPanda)

春節如何過?臉書粉絲頁「熊貓頻道iPanda」分享了12張貓熊家族示範過春節正確方式，可愛的「滾滾」們，圍爐、吃餃子、舞龍舞獅、貼春聯，並說「打開春節的正確方式！如果一樣不落下，你的春節就圓滿啦！」。網友們大呼可愛!

過年是華人一年一度最重要的大事，臉書粉絲頁「熊貓頻道iPanda」分享了12張貓熊家族示範過春節正確方式。這些可愛的畫面中，貓熊家族煞有介事的圍爐吃大餐，接著發紅包，初二回娘家也沒落下，還有一起吃餃子，最後摸著額頭看著體重計上顯示的「FAT」一臉苦惱，讓人看了會心一笑。

(中時電子報)