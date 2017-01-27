黃大仙祠驚傳火警 明晚「頭炷香」安排不受影響

嗇色園黃大仙祠今天傍晚驚傳火警，現場冒出陣陣濃煙。(取自香港突發事故報料區臉書)

嗇色園黃大仙祠經常湧入大批善信上香，不過今天傍晚驚傳火警，現場冒出陣陣濃煙，消防緊急前往現場灌救，所幸無人傷亡。經初步調查，是倉庫雜物起火。嗇色園表示，明日善信上「頭炷香」的安排並不會受到影響。

據星島日報報導，黃大仙祠貨倉位置今天傍晚6點時發生火警，現場冒出大量濃煙，祠內的職員緊急疏散，消防緊急前往灌救，火警半小時後熄滅。

嗇色園表示詳細起火原因仍有待調查，此外，黃大仙祠的開放時間為上午7時至下午5時，事發時黃大仙祠已關門，故沒有善信受傷，「明日善信上『頭炷香』的安排不受影響。」

黃大仙祠於1921年落成，全稱赤松黃大仙祠或嗇色園黃大仙祠，是香港的一座著名廟宇，被列作一級歷史建築，位於九龍東黃大仙，佔地約18,000平方米，由非牟利慈善團體嗇色園管理。廟宇主要供奉東晉時南中國道教著名神祇黃初平，另亦有供奉儒、釋兩教的神祇如孔子、觀音等，每年都有大量善信在年三十晚入祠上「頭炷香」。

(中時電子報)