倫敦水族館大掃除 海洋動物洗澡萌翻天

館內的動物明星鮑里斯(Boris)是以前倫敦市長鮑里斯(Boris Johnson)來命名的，工作人員在年度大掃除期間用刷具清潔牠的龜殼，鮑里斯一臉享受的表情。(圖/Mikael Buck/倫敦水族館)

正當大家最近為了迎接新年的大掃除而煩惱時時，遠在地球另一端的倫敦水族館(SEA LIFE London Aquarium)也進行了年度清掃作業，水族館的大掃除不僅是環境的打掃，同時還要幫海洋動物們進行清潔作業，不過這些被展示的海洋動物並沒有因大掃除而感到害怕，反而還特別好奇，更紛紛和工作人員進行了有趣的互動，讓人直呼實在太可愛了。

館內的動物明星鮑里斯(Boris)在年度大掃除期間與工作人員玩的不亦樂乎。(圖/Mikael Buck/倫敦水族館)

章魚朵拉(Dora)在工作人員大掃除時，調皮地把刷子搶走。(圖/David Parry/倫敦水族館)

倫敦水族館表示，大部分的動物們不會把員工們當作是侵入者，並不介意他們在自己的活動空間進行打掃作業，甚至有許多海洋動物對工作人員都非常友善，更用牠們特殊的方式加入了大掃除活動，像是水族館的明星綠蠵龜鮑里斯(Boris)就在工作人員幫牠刷龜殼時，表現出一臉享受的表情，讓工作人員在辛苦工作同時，有了另類的樂趣。而章魚朵拉(Dora)則是調皮的一把搶過工作人員的刷子，似乎想為大掃除盡一份力。

工作人員在清潔水族箱時，一隻魟魚在一旁靜觀其變。(圖/Mikael Buck/倫敦水族館)

館方表示，他們平常都有例行的清潔作業，但他們仍然會在每年的一月底進行全館的年度大掃除，會用無毒的清潔產品來進行仔細的整體性清潔，最主要的目標是要將殘留在水族箱底部的食物清除。而這樣的大掃除對水族館工作人員來說是項巨大的工程，因為全館共有超過200萬公升的展示水族箱要清潔，他們還要在清潔的同時避開有危險的動物，包括食人魚、毒箭蛙等。

館方在進行年度大掃除作業。(圖/David Parry/倫敦水族館)

工作人員正小心翼翼地在食人魚的水族箱內清潔。(圖/Mikeal Buck/倫敦水族館)

坐落於泰晤士河南岸的倫敦水族館在1997年開幕，之後陸續引進了超過500種海洋生物，包括12種鯊魚、企鵝、魟魚、海龜等，館內還有可以讓遊客潛下水餵鯊魚或是近距離接觸海洋動物的活動，十分受到觀光客的喜愛，更因此培養出許多動物明星，讓每年的大掃除活動備受外界矚目。

(中時電子報)