倫敦水族館大掃除 海洋動物洗澡萌翻天
正當大家最近為了迎接新年的大掃除而煩惱時時，遠在地球另一端的倫敦水族館(SEA LIFE London Aquarium)也進行了年度清掃作業，水族館的大掃除不僅是環境的打掃，同時還要幫海洋動物們進行清潔作業，不過這些被展示的海洋動物並沒有因大掃除而感到害怕，反而還特別好奇，更紛紛和工作人員進行了有趣的互動，讓人直呼實在太可愛了。
倫敦水族館表示，大部分的動物們不會把員工們當作是侵入者，並不介意他們在自己的活動空間進行打掃作業，甚至有許多海洋動物對工作人員都非常友善，更用牠們特殊的方式加入了大掃除活動，像是水族館的明星綠蠵龜鮑里斯(Boris)就在工作人員幫牠刷龜殼時，表現出一臉享受的表情，讓工作人員在辛苦工作同時，有了另類的樂趣。而章魚朵拉(Dora)則是調皮的一把搶過工作人員的刷子，似乎想為大掃除盡一份力。
館方表示，他們平常都有例行的清潔作業，但他們仍然會在每年的一月底進行全館的年度大掃除，會用無毒的清潔產品來進行仔細的整體性清潔，最主要的目標是要將殘留在水族箱底部的食物清除。而這樣的大掃除對水族館工作人員來說是項巨大的工程，因為全館共有超過200萬公升的展示水族箱要清潔，他們還要在清潔的同時避開有危險的動物，包括食人魚、毒箭蛙等。
坐落於泰晤士河南岸的倫敦水族館在1997年開幕，之後陸續引進了超過500種海洋生物，包括12種鯊魚、企鵝、魟魚、海龜等，館內還有可以讓遊客潛下水餵鯊魚或是近距離接觸海洋動物的活動，十分受到觀光客的喜愛，更因此培養出許多動物明星，讓每年的大掃除活動備受外界矚目。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。