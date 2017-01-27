阿基師X厭世姬 雙ㄐㄧ相挺基情四射

阿基師(右)與知名插畫家厭世姬跨界合作。(經紀人提供)

金雞元宵組料理。(經紀人提供)

料理界廚神阿基師跟知名插畫家厭世姬，看似八竿子打不著關係的兩個人，近期往來頻繁，原來兩人跨界合作，即將在今年台北燈節推出首度聯名商品「基情動物圓」金雞元宵組。顛覆過往禮盒外型的黑白設計，搭配阿基師個人品牌「基料理」首發商品特別研發獨門口味，讓禮盒組在上市前就已話題十足。

阿基師表示：「基料理是他50幾年廚師經歷的智慧精華，希望透過食物的美味與能量，讓吃這件事帶給每個人歡樂，『基情動物圓』金雞元宵組是基料理的第一個商品，這次與厭世姬合作，希望讓更多年輕人也喜歡上吃元宵傳統習俗背後團圓圓滿的意義。」

一直是阿基師忠實小粉絲的厭世姬，對於兩個人的合作超級興奮，在包裝上設計出偶像阿基師趕雞的可愛小故事。以黑色調為基底的外包裝，顛覆過往禮盒設計的傳統形象。變身厭世風格的阿基師，俏皮的溜著滑板拿著湯杓趕八隻雞。後面緊跟著兩隻小豬，代表的是豬是（諸事）大吉的吉祥意涵。開拍前意外撞見厭世姬真面目的阿基師，不吝嗇的直誇厭世姬本人「很亮眼，乍看像是來打工的大學生」，讓厭世姬開心到不行。

這次「基情動物圓」金雞元宵組共推出三款獨家口味，分別為紫米花生、紅麴鮮肉，以及經典款原味芝麻，全台僅限量發售2000組，將於台北燈節首日起現場公開，無法到場的民眾也不用擔心，可以到線上預購網址搶先預訂。

阿基師教做：創意元宵料理

《桂花起司鍋貼湯圓》

材料：「基情動物圓」金雞元宵組 紫米花生8顆、原味芝麻8顆、桂花醬1大匙、蛋6顆、安格起司片5片、番茄醬2大匙(裝小塑膠袋)、沙拉醬1大匙。

STEP1. 湯圓事先燙熟備用，平底鍋放置黑金爐上預熱至150℃，取桂花醬拌入燙熟花生、芝麻湯圓中提味。

STEP 2. 取3粒全蛋放入1大匙沙拉醬拌打均勻後，倒入少量放鍋底環繞一圈成薄蛋皮。

STEP 3. 取作法2均勻放入蛋皮中，加入少許番茄醬，放上起司片鋪滿，最上層再淋上剩下蛋液，加鍋蓋用中小火烘熟離鍋再翻面。

STEP 4.待煎兩面酥香盛盤。表層再擠上少許番茄醬提味即可。

《原味芝麻》

秉持「基料理」健康美味的理念，軟Q的外皮採用純糯米粉製成，完全不添加化學成分。香濃飽滿的芝麻內餡，一口咬下緩緩流出，香氣四溢。本款甜度適中，多吃兩顆也不會罪惡感。

《紫米花生》

與眾不同的花生內餡口感獨特，

入口後，

吃得到花生顆粒與舌尖碰撞的味覺體驗，帶出多層次的豐富口感，濃郁的花生香氣，香甜不膩口，搭配紫米外皮，交織出最誘人的美味時刻。

《紅麴鮮肉》

跳脫傳統的調味模式，將紅麴加入軟Q的皮裡，玩出創意新口感。內餡特選上等豬肉，去除多餘的五花，不油不膩，一口咬下紅麴的香味混和鮮甜的肉汁，搭配充滿咬勁的肉香，滿足感十足。

(中時)