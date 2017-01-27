新型態紅包　警：抓這10個人有錢拿

市警局公布車手照片。（市警局提供）

市警局公布車手照片，鼓勵民眾幫忙逮人。（市警局提供）

市警局公布車手照片，每個都有不同特徵。（市警局提供）

市警局公布車手照片，民眾可幫忙指認。（市警局提供）

市警局公布車手照片，民眾可多注意。（市警局提供）

市警局公布經常性犯案的車手照片。（市警局提供）

市警局公布車手照片，盼警民一同尋找。（市警局提供）

市警局公布車手照片，希望民眾幫忙認人。（市警局提供）

市警局公布車手照片。（市警局提供）

市警局公布車手照片。（市警局提供）

桃園市警局統計，詐欺車手多於大型購物中心、超商等處提領贓款，利用地點人多的特性掩人耳目，市警局利用過年前公布轄內提領次數較多的詐欺車手影像在官網及刑事警察大隊預防犯罪官網「詐欺車手指認專區」網頁，如果民眾主動指認公告之詐欺車手影像，或是在提款機發現詐欺車手正在提領贓款，到警察機關指認後若車手被查獲，就可獲得檢舉獎金1萬元。

(中時)