美採邊境稅恐阻亞洲出口 台韓首當其衝

彭博社報導，美國新總統川普雖然並未計畫築牆防堵亞洲出口產品，但國會眾議院共和黨議員建議課徵的邊境稅，可能成為貿易上更大障礙，而台灣與南韓等四國恐將首當其衝。

瑞士信貸集團（Credit Suisse Group）分析師在報告中說，如果美國國會通過這項課稅計畫，亞洲國家的出口可能減少3%到4%，這將使這個地區的經濟成長率減少0.5個百分點。

目前還不清楚這項擬議中的新稅是否會以目前的形式過關，但確實有此風險，因為川普（Donald Trump）本周告訴企業領袖，他將對部分公司課徵「非常多」的邊境稅，目標鎖定把工作機會轉移到美國以外的企業。

根據瑞信集團，這項新稅若成真，菲律賓和中國面臨最大直接風險，因為二者的出口產品結構都以電子和資本貨品為主，可以輕易由美國業者製造的產品取代。

不過，如果檢視輸美產品占出口比重更高的國家，可以發現有台灣、南韓、越南和馬來西亞等四個國家。

諸如調味品業者麥考米克公司（McCormick & Co）等部分美國企業表示，實施新的邊境稅可能影響他們的盈虧，因為他們無法控制所使用產品成分或中間產品的來源。

瑞信集團表示，美國的消費者也可能會有損失，因為若是在所有條件相同情況下，假設這項擬議中的公司稅稅率為20%，一旦此稅實施之後，美國進口商得要將價格提高25%，才能維持獲利率。分析師表示，若是美元走強，這個加成幅度也許會小些。1060126

(中央社)