陸網民愛用川普名發假推文 開玩笑拜年
在中國大陸，推特是遭查禁封鎖，無法使用的社群網站，但假借「真正的唐納．川普」（realdonaldtrump）貼出的假推文，看起來最近在大陸網路上轟傳。
美聯社報導，凡讓人們張貼假推文的網站，都有網民蜂湧而上，這些假推文充滿川普的風格和時間戮，看起來跟美國總統川普由其推特帳號發出的推文一般無二。
其中一則推文說，真正的唐納．川普祝大家農曆新年發財快樂！
另則推文說，真正的唐納．川普認為，上海交通大學比任何對手大學都來得好。
又有一則推文說，真正的唐納．川普想要買煎餅來吃，但錢要由墨西哥來付。
還有一則推文說，真正的唐納．川普「最愛的男孩合唱團」是南韓的GOT7團體，他們好可愛哦！
上海新創的這類網站之一Jike說，短短4天時間，網民用戶使用真正的唐納．川普之名發出逾1百萬則中、英文推文。這些推文通常模仿川普的語調用語和喜好，也在大陸的中文社群網站上流通分享，用以嘲諷、開玩笑，推銷線上商品，或相互拜年及恭喜發財。1060126
(中央社)
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