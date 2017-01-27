春節前夕 中和警分局不忘慰問傷病員警
新北市中和警分局副分局長黃國政及督察組組長游本慶代表分局長陳銘宗至傷病警員林宓萱家中慰問，並發紅包給林員沾沾喜氣，感受春節氣氛，給予滿滿的關懷。
中和派出所警員林宓萱去年11月中執勤時，於中和區和城路遭一輛自小客車闖紅燈迎面撞上，造成左大腿骨折，目前仍在家休養中，這段期間分局長陳銘宗對她的關心不曾間斷，正值春節前夕特地指示副分局長黃國政及督察組組長游本慶親至前往林員家中探視，並囑咐林員專心休養，預祝早日康復。
分局長陳銘宗表示，林員去年從警察專科學校畢業，才帶著滿腔熱血服務社會的時候就不幸發生車禍，難免有些挫折，希望透過這次慰問能憶起當初她那顆熱忱的心，康復後再度投入她最熱愛的警察工作崗位。
(中時)
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