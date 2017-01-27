春節到 中國各族如何過年

滿族入關後也過春節。（圖取自新華網）

藏曆新年。（圖取自天上西藏網）

蒙古族春節年夜飯。（圖取自天山網）

中國春節是漢族最重大的節日，除漢族外還有55個少數民族，雖然少數民族有不同的的生活方式和風俗習慣，甚至曆法也不一樣，但在如今大陸，他們大多數都以春節作為本民族的重大節日來歡慶。

在漢朝時，人們把二十四節氣的第一個立春稱春節。南北朝時，人們把整個春季叫春節。而現今兩岸，人們把西曆1月1日定為元旦，把農曆正月初一定為春節。

談到曆法，蒙古族及西藏族的過年就和漢族不一樣。古代蒙古人把農曆春節叫「希恩吉爾」，即新年。也有稱白節或白月的，這與奶食的潔白緊密相關。關於蒙古族春節的來歷說法不一。

例如，成吉思汗於西元1227年，取西夏國都，盛筵慶功，並以此為蒙曆歲首，星宿月遂以正月見稱。星宿月是農曆12月16日到1月15日，這與漢人農曆前後相差一個月。史書記載，自元朝起，蒙古族接受了漢族曆演算法，因此，蒙古族白月與漢族春節正月相符。這就是蒙古族過春節的由來。大年三十，佛前要設一小小祭壇，把煮好的大塊羊肉擺在祭壇上，供上乳製品和麵製果品。

至於藏曆年距今已有970多年的歷史，它和漢人春節基本都在同一月中，甚至經常會重疊在一天。

滿族春節古稱元旦，是滿族傳統的盛大節日。每年農曆正月初一舉行。滿族春節源於漢族習俗。努爾哈赤建立後金政權後，天命三年（1618 年）起兵進入遼陽、瀋陽地區，在漢族經濟文化的影響下，滿族節慶起了很大的變化。

尤其是皇太極繼位後，順治元年（1644 年）清軍入山海關定都北京，大批滿族居民遷移關內，與漢族雜居共處。天長日久，漢族許多習俗文化被滿族人民所吸收，春節便隨之而成為滿族與漢族共俗的傳統節日。

對漢族而言，春節一般指除夕和正月初一。但在民間，傳統意義上的春節從臘月初八的臘祭或臘月二十三的祭灶就開始了，一直持續到正月十五，其中以除夕和正月初一為高潮。

在春節這一傳統節日期間，中國的漢族和大多數少數民族都有要舉行各種活動以示慶祝。這些活動均以祭祀神佛、祭奠祖先、除舊佈新、祈求豐年為主要內容，帶有濃厚的民族特色。

(中時電子報)