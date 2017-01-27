共軍南部戰區多海、空將領
中美在南海爭霸牽動共軍將領部署，明顯的例子就是南部戰區將領海、空軍居多，7位將領擔任重要職務。
微信「長安街知事」分析稱，在年初的軍隊將領調整中，變化最大的就是南部戰區。尤其在人員配備上，非常不一般。
在南部戰區的領導班子中，出現了四名海軍將領（袁譽柏、董軍、王海、劉明利），三名空軍將領（常丁求、徐安祥、徐西盛），且多數都是習近平軍隊改革之後到位的。這樣的配備在其他戰區並不多見，充分體現了南海軍事戰略方向的作戰特點。
原海軍副司令員王海已經就任南海艦隊司令員。董軍去年9月還以海軍副參謀長的身份，擔任中俄「海上聯合-2016」軍事演習中方執行導演。當時，王海是中方總導演。董軍在南部戰區的任職尚未披露。
海空聯合作戰的指揮理念，在去年三大艦隊南海軍演中得到了充分實踐。中俄軍演是軍改後最大規模的一次海上演習，也是解放軍新的指揮系統搭建完畢後首次磨合上陣，重點演練制空作戰、對海作戰、反潛作戰等相關內容。
參加軍演的北海艦隊司令袁譽柏，如今已是南部戰區司令，南海艦隊司令沈金龍，如今已是海軍司令。新任南海艦隊司令員王海，也是南海艦隊的老人。王海還是航母部隊首任司令員。從海軍副司令員到南海艦隊工作雖是平調，但他由此補全了艦隊司令員的任職經歷。
(中時電子報)
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