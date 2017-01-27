死不付錢 墨西哥總統取消與川普會面

墨西哥總統尼托堅持不替美墨圍牆付錢，今日宣布取消與美國總統川普會面。(圖片取自美聯社)

美國總統川普履行競選諾言的第，正式簽署2項行政命令，決定在美國和墨西哥邊界開始建立圍牆，但墨西哥總統尼托堅稱，決不會付錢。惹來川普在推特嗆聲不如別來美國，沒想到墨西哥總統尼托今日宣布取消與美國總統川普會面。兩國分歧日益加劇在川普宣佈於美墨邊界修建隔離牆後。

墨西哥總統尼托（Enrique Pena Nieto）今天在推特指出：「我方今早通知白宮，我將不會參加原定下週二（31日）與美國總統的工作會議。」

美國總統川普之前對墨西哥總統尼托（Enrique Pena Nieto）嗆聲，宣稱他若不願支付在兩國邊界築牆的費用，就「最好取消」訪美之行。

所以尼托隨後也在推特上宣佈，他不會出席原定於星期二在白宮的會面。但他強調，墨西哥願和美國合作，達成有利於兩國的協定。

(中時電子報)