AV女團Sexy J３人攻台 情人節前溫暖台粉心

SEXY J３位團員將於２月來台舉行３天活動。（圖／又水整合）

自從日本女團惠比壽麝香葡萄大紅之後，AV女優紛紛組成偶像團體，個個能歌善舞，其中頗有名氣的SEXY J將在2/10-12號來台進行３天的活動，由幸福傳教士小島南領軍，帶領融化冰山的小太陽尾上若葉還有初戀系小可愛紀見步實，３人一同來台，與台灣粉絲們相約在2017年的情人節前夕共度情人浪漫夜。

３人對台灣印象都很好，喜歡台灣粉絲的熱情，也因此安排了許多活動，就是要把握每分每秒與粉絲們相處的機會，有超近距離的親餵早餐見面會、私密見面會與攝影外之外，2/11晚間重頭戲的A.K Party更是不容錯過。女優一改床第間的豪邁奔放，將化身成為模特走秀，還會一展歌喉，給粉絲看見更多元魅力的表現。

能在日本眾多女優中脫穎而出，成為SEXY J成員的女優是一種光榮，此次由圈內具有不敗地位的清純系女神小島南帶著天使笑靨魔鬼身材的尾上若葉與清新版鄰家女孩紀見步實一起來台，特地挑在情人節前夕，陪大家共度情人節，溫暖眾多粉絲的心。更多的活動詳情與參加方式請參考Adult Kingdom臉書粉絲頁

(中時)