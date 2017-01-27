末日鐘撥快30秒 人類距滅亡64年來最近

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原子科學家今天將象徵人類危機的「末日鐘」往前撥快30秒，距離滅亡的午夜剩2分30秒，創64年來最接近「人類毀滅」的一次，理由是核武威脅、氣候變遷及川普當選美國總統等。

路透社報導，設於芝加哥「原子科學家公報」（Bulletin of the Atomic Scientists）今天把末日鐘（Doomsday Clock）由原本距離午夜3分鐘，往前撥至2分30秒。

原子科學家公報主席克勞斯（Lawrence Krauss）在華盛頓的記者會上表示：「對幾乎每個在這個房間裡的人來說，現在是他們一生當中最接近末日鐘的時刻。」

末日鐘上次如此接近午夜是在1953年，當時美國與蘇聯展開核武競賽。今天是2015年以來末日鐘首次重設時間。

克勞斯說，川普與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）要對威脅升高負起重大責任。

原子科學家公報提出的理由是核武產生的不穩定因素，尤其是美國與俄國均設法將各自的核武現代化，且對敘利亞及烏克蘭等遭到戰火蹂躪國家的問題上，看法持續相左。

該公報說，中國在核武領域協助巴基斯坦，以及印度和巴基斯坦核武的擴充，也令人憂心忡忡。

氣候變遷的挑戰沒有那麼嚴峻，「但情況只有好一些些」。1060127

(中央社)