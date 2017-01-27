阿勇師上菜囉！徐國勇家的滷肉汁祕方大公開

阿勇師親自示範如何烹調剝皮辣椒雞湯（呂雪彗攝）

阿勇師煮出油金亮亮的滷肉汁是有祕方的（呂雪彗攝）

農曆新年到，政治人物不免俗都要露一手拿手菜，行政院發言人徐國勇小時候就隨父母在士林夜市擺攤賣滷肉飯，素有「滷肉飯之子」稱號，他應政院線媒體要求，在新年期間親自示範，告訴大家如何煮出令人口齒留香滷肉飯滷汁的祕密武器。

徐國勇表示，小時候他的爸媽在士林市場賣大鼎肉羹湯和滷肉飯，後來借了一筆錢買下攤位，小學開始他天天在市場幫忙，耳濡目染之下，早就把家傳祕方都記在腦袋裡。平日「勇仔」扮演閣揆分身，論述政策辯才無礙，而私底下「阿勇師」的廚藝更是了得，只是當了律師和立委後，較少閒暇可以親自下廚。

徐國勇說，煮滷肉飯的肉躁要使用豬頸肉，不要用絞肉，豬頸肉以前很多人以為很油不吃，其實最不油，後來皇帝吃了覺得好吃，就被稱為「皇帝肉」。徐說豬頸肉要用切的，因此講究刀工，一定要用金門菜刀份量才夠重，切起來不費力；肉躁等材料切好後用大火先炒過，加入鹽、糖、米酒、醬油、水、炸過的紅蔥頭，最後再放入秘密武器─豆腐乳，然後悶煮。

「這樣滷出來的肉燥不僅色澤油亮，更散發獨特的香味，聞起來令人食指大動，齒頰留香、回味無窮」，徐國勇說，他現在教很多朋友用豆腐乳這個絕招，最傳統的豆瓣醬豆腐乳，尤其是滷的東西，只要加豆腐乳，味道完全不一樣。

徐說，有一次和駐日代表謝長廷去吃滷肉飯，謝說這間滷肉飯香味很不同，很好吃，徐國勇告訴他「一定是加了豆腐乳」，煮出來香味就是不一樣。

今年是金雞年，農曆新年吃雞有「起家」味道，徐國勇也示範一道「剝皮辣椒雞湯」，做法是先把雞肉放進水裡煮開，雞肉本身有甜味，不需加鹽巴，然後放入剝皮辣椒，薑片，連湯汁一起放入，喜歡香味的人可以放入少許香菇，用蒸的最好喝。徐國勇說，剝皮辣椒湯好喝的秘訣是要加入幾片迪化街買的傳統脆瓜，湯頭會更突顯甘甜喔！

(工商)