川普一接到核武密碼的反應是...
美國前總統歐巴馬曾在希拉蕊（Hillary Clinton）造勢時譏嘲川普連推特帳號都不能管，怎能信任他掌管美國核武密碼，但身為新任總統的川普真的拿到了！而川普在接受專訪時表示，收到核武密碼的一刻，他感到非常害怕！
美國新任總統川普上任不到一周後，首次在白宮接受專訪。他稱官員介紹核武密碼一事是「非常嚴肅的時刻」，又指收到密碼的一刻內心感到非常害怕。至於外界質疑他使用核武的判斷能力，他強調若需要按動密碼，有信心在適當時候做正確的事。
川普正式成為美國總統後，擁有最大權力之一，就是握有核武發射密碼。而在新總統就職典禮上，當川普宣誓完畢，一個本來在歐巴馬身旁的軍官將「核足球」手提箱交給川普，而這個手提箱儲存的就是美國發動戰略核打擊的密碼。
川普表示：「當他們向我解釋核武密碼代表了一般人所談及、象徵毀滅的時候，這是一個非常嚴肅的時刻，令我感到十分害怕。」但川普強調，這並不會讓他半夜嚇到驚醒，他有信心會在適當時候作正確決定。
(中時電子報)
文章來源：It's very, very scary': President Trump reveals what it's like to get America's nuclear codes and insists he'll 'do the right thing' if the time comes as he gives his first interview inside the White House
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