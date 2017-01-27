川普一接到核武密碼的反應是...

川普接到核武密碼第一個反應竟然是害怕。(圖片取自美聯社)

美國前總統歐巴馬曾在希拉蕊（Hillary Clinton）造勢時譏嘲川普連推特帳號都不能管，怎能信任他掌管美國核武密碼，但身為新任總統的川普真的拿到了！而川普在接受專訪時表示，收到核武密碼的一刻，他感到非常害怕！

美國新任總統川普上任不到一周後，首次在白宮接受專訪。他稱官員介紹核武密碼一事是「非常嚴肅的時刻」，又指收到密碼的一刻內心感到非常害怕。至於外界質疑他使用核武的判斷能力，他強調若需要按動密碼，有信心在適當時候做正確的事。

川普正式成為美國總統後，擁有最大權力之一，就是握有核武發射密碼。而在新總統就職典禮上，當川普宣誓完畢，一個本來在歐巴馬身旁的軍官將「核足球」手提箱交給川普，而這個手提箱儲存的就是美國發動戰略核打擊的密碼。

川普表示：「當他們向我解釋核武密碼代表了一般人所談及、象徵毀滅的時候，這是一個非常嚴肅的時刻，令我感到十分害怕。」但川普強調，這並不會讓他半夜嚇到驚醒，他有信心會在適當時候作正確決定。

(中時電子報)