冷氣團減弱溫度回升 西半部日夜溫差大

中央氣象局表示，27日清晨氣溫仍低，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫明顯回升，西半部日夜溫差大；台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴的天氣，僅東半部地區及北部山區有局部短暫雨。

氣象局指出，27日清晨受冷氣團加上輻射冷卻效應，中部以北及宜蘭低溫僅攝氏12至14度，南部及花東15、16度，白天開始隨著冷氣團減弱，北部及宜花氣溫回升明顯，高溫可來到23、24度，中南部及台東為24至26度，西半部日夜溫差仍相當大，提醒大家留意氣溫的變化並適時增減衣物，以免著涼。

此外，氣象局提醒民眾，天氣方面，白天大部分地區為晴到多雲，只有東半部地區及北部山區有零星降雨。1060127

(中央社)