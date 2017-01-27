劉克襄、漫畫家小莊前進倫敦！暢談台灣當代文學、圖文創作
台灣文學、文創躍國際！2017台北國際書展即將於2月初登場，駐英國代表處文化組特別與倫敦大學亞非學院台灣研究中心合作，邀請甫獲得本屆「2017台北國際書展大獎非小說類首獎」的台灣自然書寫作家劉克襄、近年備受法國安古蘭漫畫展等國際展會矚目的漫畫家小莊，前來倫敦暢談台灣當代文學、圖文創作，並思考展望新的台灣當代文化發展與實踐。
作家劉克襄近期以《虎地貓》一書，在2017台北國際書展大獎非小說類掄元，獲得國際高度矚目，他將在倫敦進行2場講座，分別從「黑面琵鷺」看台灣發展出經濟與觀光並重的人鳥共存模式，及劉克襄多年在山村與當地人互動，引領志工進行農村建設的社會實踐。
同時，漫畫家小莊將向英國讀者介紹他的創作歷程。小莊從事廣告導演多年，始終熱衷圖像創作，不按傳統方式作畫，作品在國際上屢有斬獲，多次代表台灣參加安古蘭漫畫節，受邀比利時漫畫博物館舉行個展，更曾獲邀參與漫畫展《L’OUVRE 9 打開 羅浮宮九號》。
小莊特別希望分享，在台灣這樣一個深受日本漫畫影響的環境，如何花上十年時間，誕生出一本全彩色，沒有對白的異類漫畫，並且成功打進國際的經驗。
倫敦大學亞非學院台灣研究中心1999年起成立台灣研究學程，為海外重要的台灣研究學術重鎮，長期致力於台灣研究之國際推廣，並經常舉辦相關座談、研討會讓英國與國際觀眾深入認識台灣音樂、藝術、社會、歷史等厚實文化，曾在2008年獲頒台法文化獎肯定。
2月09日:漫畫家小莊（莊永新導演）座談（一）「窗--一次漫畫的基因突變」
2月10日:漫畫家小莊（莊永新導演）座談(二) 「80年代事件簿—台灣的青春期」
2月13日:作家劉克襄座談（一） 黑面琵鷺帶來的熟物──劉克襄近期自然書寫案例
2月15日:作家劉克襄座談（二） 一座臺灣山村的轉變──《15顆小行星》裡的家山情境
(中時電子報)
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