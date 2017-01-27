新竹清晨10.8度! 今冷氣團減弱回溫 明後天有點熱
受到冷氣團與輻射冷卻效應影響，中部以北清晨相當冷，新竹今晨僅10.8度，不過白天開始隨著冷氣團減弱，北部及宜花氣溫有明顯回升，高溫可來到23、24度，中南部及台東為24至26度，不過西半部日夜溫差仍相當大。降雨方面，今白天大部分地區為晴到多雲，只有東半部地區及北部山區有零星降雨。
根據中央氣象局資料顯示，明後兩天(初一、初二) 氣溫持續回升且水氣偏少，天氣相當舒適甚至有點熱，北部及東半部高溫將回升至25、26度，中南部甚至可來到28度，各地大多是陽光普照的好天氣，僅東半部和北部山區偶有零星雨。
不過到了初三，隨著東北季風增強，天氣將開始出現變化，北台灣天氣開始轉涼，初三白天高溫跟初二相比將有多達7度左右的降幅，低溫預估約14、15度，中南部和花東高溫也會略降，迎風面的北部及東半部降雨機率會提高，預計到初五都會是這樣的濕涼天氣。
空氣品質方面，今雲嘉南及高屏地區AQI為橘色提醒(對敏感族群不健康)，其他地區及離島地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。
(中時電子報)
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