美墨邊境築牆 川普欲對墨貨物課稅20%

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白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）今天說，美國總統川普打算藉由對墨西哥貨物課徵20%進口稅，資助他在美墨邊境築牆的經費。

築牆計畫意在掃蕩非法移民，而有關圍牆經費由誰出已引發美墨兩國的緊張，導致墨西哥總統潘尼亞尼托（Enrique Pena Nieto）今天取消下週訪美行。

法新社報導，史派瑟對記者說：「這麼做我們一年可以收到100億美元，單單透過這項手法就能輕易支付築牆所需。」

史派瑟針對這項提議的稅如何或何時徵收未進一步詳細說明，但他表示，這可能是整體稅務改革方案的一部分。1060127

(中央社)