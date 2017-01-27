日藝術家飆創意！新春花器展有「藝」思

純白俐落的花器搭配綻放出春天的氣息！（小器藝廊提供）

新的一年，從美開始。如花般 綻．放！純白俐落的花器搭配迎春的銀柳綻放出春天的氣息！透明的器皿搭配蔬果，呈現另種俏皮活潑！生活中如能再多一些巧思，色彩更繽紛、更有「藝」思！

每位器皿作家在舉辦個展時，除了食器外，一定會特地創作花器！花，看似嬌弱，卻能不著痕跡地，帶給生活滿滿的元氣。迎新年，小器藝廊特邀日本藝術家特以花器為主的展覽，以同一個主題來呈現不同作家的特色。

接近農曆春節，工作告一段落。不管是心境或場域，進入忙碌過後的沈澱狀態，掃除過後的清爽感覺，正是最適宜欣賞花的姿態與器皿的純粹。大谷哲也的平皿，純淨的白為展示的花材創造留白意境。

Peter Ivy的纖細與脆弱，最能展現枝條的柔美。七尾佳洋高瓶民藝的風格，搭上喜氣的花材，與舊曆年的氣氛最是相稱。小野哲平的筒器，由土而生的氣魄最能展現植物的生命力。免費的「花與器皿企劃展」春節時分小器藝廊展出。

(中時電子報)