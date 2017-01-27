攻上2萬點後 美股道瓊指數續漲

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美國股市道瓊工業指數創新高後，今天小漲，標準普爾500指數與那斯達克指數則收挫，市場正在消化之前攀抵歷史高點的漲幅。

昨天首度攻上20000點後，道瓊工業指數今天終場上漲32.40點，或0.16%，收在20100.91點。

標準普爾500指數下跌1.69點，或0.07%，收在2296.68點。

那斯達克指數下跌1.163點，或0.02%，收在5655.176點。1060127

(中央社)