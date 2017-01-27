白色恐怖受難者陳孟和辭世！人權館籌備音樂會追思

陳孟和前輩（左）與人權館籌備處同仁互動熱絡。（文化部所屬人權館籌備處提供）

還原白恐怖歷史真相、綠島處處有政治受難者前輩陳孟和的遺跡，告訴我們不要忘記這段歷史！

政治受難者前輩陳孟和先生24日晚間辭世，享壽88歲。籌備處主任王逸群表示，陳孟和前輩五○年代在綠島受難15年，對於還原這段白色恐怖歷史真相念茲在茲；籌備處會持續貫徹陳前輩遺志，復原綠島及景美兩處不義遺址，完成博物館建館任務，以提醒年輕學子莫忘前世之苦，攜手守護台灣得之不易的民主人權。

陳孟和前輩生於1930年，年僅22歲就讀師大美術系時，被控涉入「中共台灣省工作委員會學術委員會」叛亂案，判刑15年，隨即送往位於台東綠島的台灣省保安司令部新生訓導處集中營，斷送美好青春人生。

人權館籌備處表示，陳孟和前輩是五○年代白色恐怖受難者之一，他的苦難見證了所有臺灣人在戒嚴時期的痛苦折磨。籌備處已將他辭世消息轉知各政治受難者團體，老同學們得知後都同樣感到悲傷難過。

根據籌備處口述歷史，早年綠島原本一片荒蕪，由於陳孟和前輩是藝術科班出身的高材生，新生訓導處許多大大小小景觀設施，包括後來風光明媚、有如仙境的綠島公園，都出在陳前輩的妙筆。

他也是職業攝影師，陳孟和親手拍攝的人像，為當年政治受難者留下永恆的歷史容顏，用第一手影像見證臺灣白色恐怖的苦難。

王逸群主任指出，「沒有陳孟和前輩這些年無私無悔的付出，就沒有今天的綠島和景美園區。」陳前輩走完他苦難但充滿光輝的藝術人生，離苦得樂，所有同仁都萬般不捨。

而陳前輩念茲在茲的綠島園區復原工作，人權館籌備處今年已著手重建當年他一手創建的新生訓導處福利社照相部，包括陳孟和手繪的圖稿和克難暗房都將於歷史現場復原，讓參訪者深刻體會政治受難者的獄中境遇。

開春後，籌備處將擇日舉辦「希望小提琴」追思活動，感念陳孟和前輩的付出與貢獻。陳前輩生前率先捐贈的手工製作小提琴，目前已是綠島人權文化園區的珍貴鎮館文物。籌備處計劃集結相關圖文影音資訊置於人權館網站專區，讓更多年輕人和社會大眾追念他的卓然風範。

(中時電子報)