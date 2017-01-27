末日近了？川普讓「末日鐘」撥快

當選美國總統的川普也是這次末日鐘撥快的考量之一，以往從來未試過因一個人調快時間，實在是前所未見。(圖片取自美聯社)

科學家設立標誌人類生存危機的「末日鐘」，再次向前撥快半分鐘，23:57又30秒距離象徵人類滅亡的午夜十二時，只有2分30秒，他們承認川普是撥快鬧鐘的因素之一，這也是自1953年，美國及前蘇聯首次進行核彈測試以來，最接近世界末日的一次。

科學家於1945年成立了《原子科學家公報》組織（Bulletin of the Atomic Scientists，簡稱BAS），並在2年後設置「末日鐘」，警告人類可能隨時面臨核武毀滅，一開始設定在「23：53」，距離象徵世界末日的「24：00」只差7分鐘。

BAS指出，核武和氣候變化，導致全球安全不佳，佔全球核武器達90%的美國及俄羅斯持續現代化核設備，全球的核危機有增無減，加上北韓去年進行第4和第5次核試，核武安全無法獲得保障。

他們更表示，當選美國總統的川普也是這次撥快的考量之一，以往從來未試過因一個人調快時間，實在是前所未見。但「末日鐘」的象徵性大於實質性，並非再過2分30秒就真的世界毀滅，而是提醒人類注意核武安全。

(中時電子報)