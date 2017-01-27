葛來儀：一中符美台利益 川普不應輕廢

我要評比

美國資深兩岸學者葛來儀今天發表專文指出，美國的一中政策刻意保持模糊，沒有傷害台灣利益，反而活躍美台關係。川普政府應鬆綁官方與軍事互動，但仍是非正式關係。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）「中國權力計畫」主任葛來儀（Bonnie Glaser）在CSIS官網發表文章指出，美國總統川普（Donald Trump）的任期已經展開，但美國對兩岸的政策充滿不確定性，這使得維繫兩岸關係更具挑戰性。

葛來儀認為，維繫台海和平穩定仍攸關美國重大利益，對此北京和台北雖然有重要責任，但美國在其中仍扮演一定的角色，最重要的是，不能在其中造成傷害。美國政策在轉變時刻出現重大變化，將為兩岸關係帶來不穩定。

她指出，美國的一中政策是美中關係的部分基礎，並使得兩國外交關係正常化。施行37年的一中符合美國利益，不該輕易廢除。美國基於美中三公報、台灣關係法與對台六項保證下的一中政策，是處理美中台三邊關係的成功架構。

葛來儀分析，美國的一中政策刻意保持模糊，不僅沒有傷害台灣利益，反而活躍了美台關係，雙方持續擁有外交互動，堅實的經濟與民間友誼，以及廣泛軍事安全合作。

葛來儀建議川普政府：

延續美國歷屆政府強化美台關係的作為，評估雙邊關係可以與應該改進的項目，包括鬆綁官方與軍方互動的長期限制。但美台仍是非正式關係，否則北京會有強烈回應，這會置台灣安全於險境。

改善美台關係仍應低調進行，以降低北京得被迫強烈回應的可能。

美方官員應鼓勵台海雙方恢復官方對話與協商管道，讓誤解與誤判極小化，縮小歧異和解決問題﹒

美國應警告北京，反對中方採取傷害台灣經濟與參與國際社會的手段。中方若打壓台灣，美國應採取行動回應負面影響。1060127

(中央社)