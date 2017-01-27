研究：女孩從小被灌輸不如男孩刻板觀念

「科學」期刊網路版今天刊登最新研究報告指出，女孩從小就被灌輸男孩天生比較聰明、有才華的觀念，如此想法導致她們缺乏動力從事較新奇的活動，也不敢在職場上追求表現。

「科學」期刊（Science）網路版26日刊登了紐約大學（New York University）心理系副教授席姆潘恩（Andrei Cimpian）等共同發表的最新研究報告指出，女孩經常從小就被灌輸一種刻板印象的觀念，讓她們以為男孩天生比較聰明，比較有才華，這種想法甚至從年僅6歲的女孩就已經存在。

研究人員指出，女性受到這種觀念影響，導致缺乏動力從事較為新奇的活動，也不敢在職場上追求表現。

在這項研究當中，研究人員以500名年齡在5歲到7歲之間的孩童做為分析對象。

席姆潘恩指出，社會上存在著一種普遍觀念，認為男性比女性更為聰明，這項研究則進一步顯示，甚至連年齡只有6、7歲的孩子，就已經存有這種想法。

研究人員發現，由於女孩以為自己不如男孩聰明，如果碰到較為困難科目或領域，就會選擇逃避，這種刻板印象的想法甚至進一步影響到男女之間對於人生目標的追求以及職業選擇，使得女性不敢追求許多頂尖的領域，在被認為必須具備絕頂聰明的某些領域裡，女性人數通常都非常少。

席姆潘恩表示，這種「女不及男」的觀念究竟從何而來，目前無法進一步得知，但一般認為來自父母、老師、朋友以及媒體的因素，都可能對孩子產生影響。

席姆潘恩表示，讓女孩經常接觸成功的女性做為榜樣，有助於矯正這種觀念偏差，同時也要讓孩子清楚了解，不管任何領域如果獲致成功，並不是因為天生能力的關係，而是靠著勤奮努力以及高度熱忱所達到的。1060127

(中央社)