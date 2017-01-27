1月27日各報頭版要聞

重點要聞

●國道湧車潮 初四塞到最高點

為期6天的春節假期今天登場，國道將開始湧入爆量車潮，高速公路局預估除夕到初二南下車潮多，交通量為平日的1.5至1.8倍，初三至初五北上車潮多，交通量為1.7至2倍，其中又以初四最塞。昨日下午國道漸漸出現返鄉車潮，國1南下楊梅到新竹、三義到豐原出現塞車，時速一度不足20公里。

●內閣局部改組 農曆年後啟動

行政院長林全昨天在農曆年前最後一次行政院會，慰勉閣員辛勞，引來年後內閣改組揣測。據悉，府院確有意在年後啟動內閣局部改組，包括衛福部、勞動部、農委會、國發會、科技部等將列入檢討，而總統府祕書長亦將補實。

●長照2.0 推動不彰遭點名撤換 「大政委 小部長」 林奏延喊冤

內閣傳異動，衛福部長林奏延屢遭點名。據指出，高層對衛福部推動長照成效一直不是很滿意，加上林奏延與高層長照重要推手林萬億政委傳有心結，林奏延恐因而去職。至於接任人選，目前仍未明朗，其中包括政委林萬億屬意、負責督導長照業務的衛福部次長呂寶靜。

重點要聞

●勇消口對口人工呼吸 救活18犬 「不要讓牠死」火場見大愛

「不要讓牠死掉！」新北市一間寵物店昨晨發生火警，五十隻貴賓犬受困火場，警消到場救援時，二十九隻已喪命，另二十一隻被救出的也奄奄一息，就在現場陷入一片沉寂時，消防小隊長突喝令：「不要讓牠死掉！把牠當成你家的狗！救護車上的氧氣瓶呼吸面罩全拿下來！」瞬間，十餘名消防員趕緊幫小狗進行高壓氧、心臟按摩急救，小隊長甚至還以口對口進行人工呼吸，終於救回十八隻小狗性命。網友淚推：「警消大愛，是大家心中英雄。」

●「童仲彥離婚前 不在一起」 新歡「邱主任」首發聲 被爆專黏大哥招搖

台北市議員童仲彥遭妻控家暴，卻開記者會對新歡邱惠美告白，「看到邱主任不喜歡的話，那就不是男人！」昨邱惠美首度打破沉默對外界說：「我很謝謝他，但他離婚前，我不可能會和他在一起！」而昨也有竹聯幫成員出面怒指，邱女專「黏」大哥，到處打著竹聯幫創幫大老周榕、白狼張安樂的乾女兒名號在幫內頤指氣使，讓人氣到跳腳。

●亞洲最猛 猴年台幣勁揚6.9％

猴厲害！台幣匯率在猴年勁揚，昨封關以31.36元兌1美元作收，猴年全年大升2.16元，升幅6.9％，終結連續3年貶值走勢，漲勢不僅居亞幣之冠，更創近6年全年最大升幅。「年後會繼續升」!

重點要聞

●台鐵頭一遭 400人春節「依法休假」

春節連假今登場，但以運務人員為主的台鐵產業工會因不滿過勞且輪班制度未改，今起至初三發起「依法休假」行動，估四天將有四百多人響應，這將是台鐵首度面臨員工春節不出勤的情況，可能會有部分班次脫班或誤點。

●詹啟賢：2020選總統 不當副手

國民黨前副主席詹啟賢昨天表示，國民黨主席與二○二○年總統參選人，最好是同一人，這樣最能達作戰效率，且過去每次都成功。詹啟賢並明確表態，他在二○二○年打算參選總統，不考慮選副總統。

●軍公教勞年改 林萬億盼3月送立院

年金改革國是會議落幕後，進入實質修法階段。年金改革委員會副召集人林萬億表示，軍公教勞改革將同步，過完年後，各部會立刻啟動修法工程，彙整到行政院，並會銜考試院，盼三月送案到立法院，最晚不超過蔡英文總統上任一周年的五月廿日。

重點要聞

●31萬失而復得 彩券伯笑了

在台北市士林夜市擺攤的何姓彩券伯，裝有卅一萬元刮刮樂彩券的背包前晚遭偷走，獨臂的他癱軟在座位，絕望的神情被PO上臉書後，網友大推要濟助他，警方也大顯神通，火速連夜逮賊，追回全部彩券，只被花掉三千元現鈔，難過一整夜的彩券伯昨天捧著失而復得的彩券，重展歡顏。

●川普讚水刑有效 傳將下令重啟黑牢

美國媒體廿五日引用一份外洩的行政命令草案報導，川普總統可望在近日內下令恢復中央情報局（ＣＩＡ）在海外秘密囚禁恐怖主義嫌犯的「黑牢」，以及恢復包括水刑在內等被美國法律禁用的偵訊技巧。儘管白宮方面否認，但川普在同日的一段就職後首場電視專訪中明白表示，他認為水刑「非常」有效，至於是否恢復使用，他會交由ＣＩＡ與國防部的高層定奪。

●撿屍學姊 走廊性侵 輔大生判3年半

輔仁大學王姓學生趁學姊Ｗ（化名）酒醉時，在學校一樓電梯外走廊性侵，新北地院合議庭認定，王男以「不詳部位」碰她外陰部，因Ｗ女陰道內無王男DNA，處女膜也沒有12小時內造成的新傷痕，認定並未進入，僅構成乘機性交未遂罪，但王男否認犯行且未賠償，合議庭斥責他態度惡劣，判刑3年半。

(中時電子報)