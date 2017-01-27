佛納：川普現在明白美台「獨一無二」關係
美國傳統基金會創辦人、川普交接團隊資深顧問佛納今天表示，川普總統現在明白「一中政策」，以及美國和台灣「獨一無二」的關係，了解長遠上必須維持一個穩定和具防衛能力台灣的價值。
佛納今天出席華府戰略暨國際研究所(CSIS)一場座談會後，接受媒體詢問，指出台灣祝賀團來華府參加川普就職典禮時，跟他有完整且開誠佈公的討論，如何密切合作前進。對祝賀團團長游錫堃提到台灣是否會成為籌碼一事，佛納說，他認為，川普總統現在明白美台間獨一無二的關係，每個美國政府也都絕對遵守《台灣關係法》。
佛納表示，川普知道台美關係在經貿，以及長遠必須維持一個穩定和具防衛能力台灣的價值。
對於有些人擔心川普不盡了解「一中政策」，是否已聽取完整簡報？佛納說，「我確定他現在已明白(一中政策)」。佛納指出，川普身邊有真正聰明，了解「上海公報」、《台灣關係法》等這些錯綜複雜歷史的人。
記者追問，這是否意味著從現在起，整個情況會更平穩且可預期？佛納表示，「我希望」、「我認為」。
佛納同時透露，他將在今年二月底訪台。
(中時)
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