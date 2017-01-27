小孩在高雄被歐巴桑擄走？ 黃鐙輝急喊要報警

黃鐙輝曾因丈母娘索討保母費一事不甚愉快。(圖/黃鐙輝臉書)

藝人黃鐙輝原本從諧星出道，憑著自身努力成為知名主持人，更晉升為電影咖，表現可說相當亮眼，不過與老婆萁萁育有2子1女的他，卻在臉書驚呼小孩被擄走，還嚷嚷著要報警，讓粉絲全都嚇壞了。

黃鐙輝在演藝圈闖蕩出一番成績。(圖/本報系資料照)

黃鐙輝在臉書點出嫌犯特徵，他表示高雄三民區有位長的像「肉圓」的歐巴桑，不僅擄走三個小孩還要求付贖金，但其實這是他與丈母娘之間的玩笑話，原來丈母娘在臉書PO出與三個孫子合照，並寫道「黃女婿你好好賺，這三隻都在林祖母手上，賺多一點贖金來領回去」，不過為了過年能與孩子團圓，黃鐙輝也只能無奈表示「我會好好賺的，因為您會淒慘花」，但仍不忘感謝丈母娘一年來的辛勞。

(中時電子報)